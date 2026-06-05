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Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района
Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района
Четыре населенных пункта Симферопольского района в пятницу утром остались без света из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:36
2026-06-05T09:36
2026-06-05T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Симферопольского района в пятницу утром остались без света из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что подачу электроэнергии абонентам планируют восстановить в течение трех часов.Более 6 тысяч абонентов также обесточены на Южном берегу Крыма из-за аварии на линии, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района
Крымэнерго: четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены из-за аварии