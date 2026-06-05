https://crimea.ria.ru/20260605/avariya-na-energosetyakh--bez-sveta-chast-simferopolskogo-rayona-1156615982.html

Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района

Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района

Четыре населенных пункта Симферопольского района в пятницу утром остались без света из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T09:36

2026-06-05T09:36

2026-06-05T09:36

крым

новости крыма

симферопольский район

гуп рк "крымэнерго"

жкх крыма и севастополя

электросети крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Симферопольского района в пятницу утром остались без света из-за аварии на сетях энергоснабжения. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что подачу электроэнергии абонентам планируют восстановить в течение трех часов.Более 6 тысяч абонентов также обесточены на Южном берегу Крыма из-за аварии на линии, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭС

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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