https://crimea.ria.ru/20260605/ataka-vsu-na-sevastopol-i-obmen-voennoplennymi-glavnoe-za-den-1156642110.html

Атака ВСУ на Севастополь и обмен военнопленными: главное за день

Атака ВСУ на Севастополь и обмен военнопленными: главное за день - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Атака ВСУ на Севастополь и обмен военнопленными: главное за день

Президент России Владимир Путин прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского в свой адрес. Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя,... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T22:57

2026-06-05T22:57

2026-06-05T22:57

главное за день

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

атаки всу

азовское море

бензин

политика

топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского в свой адрес. Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя, заявил глава республики Сергей Аксенов. Власти Луганской Народной Республики ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма и новых регионов. Севастополь отразил череду атак на город. Украинские БПЛА в Азовском море ударили по двум кораблям с гражданами Азербайджана на борту. Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "185 на 185". ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС и атаковали группу по разминированию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ Путина на письмо ЗеленскогоПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал опубликованное Владимиром Зеленским открытое письмо в свой адрес. Он отметил, что смысла встречаться главой киевского режима пока нет. При этом президент напомнил, что никогда не отказывался от встречи, но "перекладывать из пустого в порожнее бессмысленно", поскольку России не нужны соглашения, подобные Минским.Российский лидер также подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются неизменными. Первой задачей является полное освобождение Донбасса. ЛНР полностью освобождена 1 апреля, в ДНР под контролем Киева остается менее 15% территории. Еще одной целью является денацификация.Ситуация с топливом в КрымуВ настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму не представляется возможным, заявил глава региона Сергей Аксенов. В течение предстоящих выходных дней власти продолжат работу по разрешению сложившейся ситуации.Аксенов добавил, что министерство транспорта Крыма с утра субботы обеспечит полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок. Подвижной состав будет закреплен за конкретными АЗС, заправка будет проводиться по четкому графикуРешение ЛНР по пассажирскому сообщению с КрымомВласти Луганской Народной Республики ограничили пассажирские перевозки по дорогам в сторону Крыма, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ подписал врио главы ЛНР Юрий Говтвин.Из-за вооруженной агрессии ВСУ запрещено до особого распоряжения проводить субъектам хозяйствования регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь и Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, говорится в документе.Атаки ВСУ на СевастопольВ Севастополе за ночь и утро отразили три атаки ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, сбиты 11 БПЛА. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире, в частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого БПЛА повредили крышу. Никто из людей не пострадал.Также в течение дня в Севастополе семь раз объявлялась воздушная тревога. Около 13:00 Развожаев сообщал об уничтожении 10 БПЛА. Через несколько часов губернатор проинформировал, что в ходе новой атаки было уничтожено еще 9 дронов ВСУ.Атака БПЛА на суда в Азовском мореВ Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под флагами Белиза и Палау для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряков. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск.Атаковавшие судна беспилотники были украинскими, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам.Обмен военнопленными между РФ и УкраинойРоссия вернула из украинского плена 185 бойцов, взамен Киеву переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны РФ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Нарушение Киевом "режима тишины" на ЗАЭСВооруженные силы Украины нарушили вступивший в пятницу "режим тишины" на Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, была атакована группа разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных.Повторная атака по территории станции нанесена по территории, где размещена списанная техника. Есть раненые, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260605/kogda-v-sevastopole-poyavitsya-toplivo-v-svobodnoy-prodazhe-1156641165.html

https://crimea.ria.ru/20260605/oni-tozhe-lyudi-sotsialnaya-stolovaya-rabotaet-v-simferopole-12-let-1156605710.html

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https://crimea.ria.ru/20260605/ukraina-zakanchivaetsya-chto-zhdet-zapad-v-sluchae-zatyagivaniya-konflikta-1156632330.html

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россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

азовское море

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