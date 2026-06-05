https://crimea.ria.ru/20260605/ataka-na-inostrannye-suda-v-azovskom-more-v-mid-rf-sdelali-zayavlenie-1156627767.html

Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление

Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление

Беспилотники, атаковавшие в Азовском море иностранные грузовые суда с гражданами Азербайджана на борту, были украинскими. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T14:29

2026-06-05T14:29

2026-06-05T14:29

мария захарова

украина

атаки всу

азовское море

азербайджан

беспилотник (бпла, дрон)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Беспилотники, атаковавшие в Азовском море иностранные грузовые суда с гражданами Азербайджана на борту, были украинскими. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под флагами Белиза и Палау для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряков.Как отметила дипломат, пострадавшим морякам оказали содействие проходившие мимо российское судно и отряд Погранслужбы ФСБ России.МИД РФ находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел Азербайджана, добавила Захарова.Она подчеркнула, что российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам.За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, комментировал ранее тему замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские беспилотники над Азовским морем123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

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азовское море

азербайджан

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мария захарова, украина, атаки всу, азовское море, азербайджан, беспилотник (бпла, дрон), министерство иностранных дел рф (мид рф)