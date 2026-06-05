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Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне

Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне

Ялта и Евпатория вошли в десятку популярных направлений для бронирования апартаментов в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T07:48

2026-06-05T07:48

2026-06-05T07:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Ялта и Евпатория вошли в десятку популярных направлений для бронирования апартаментов в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Ночевка в Питере обойдется в среднем в 6599 рублей, в Сочи – 5212 рубля, за размещение в московских апартаментах придется отдать в среднем 6090 рублей.В пятерку лидеров также вошли Ялта и Казань. В столице Татарстана номер в среднем стоит 5803 рублей. В курортной столице Крыма – 4710 рублей. При этом в Ялте российские туристы чаще всего останавливаются на 9 ночей.Также в рейтинге оказалась Евпатория со средним чеком на размещение в 3478 рублей и средней продолжительностью отдыха в 10 ночей.Кроме того, в десятку лидеров попали Калининград – 4784 рублей, Краснодар – 3988 рублей, Кисловодск – 4404 и Геленджик – 6297 рублей.Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего туристы арендуют жилье на полуострове на 9 ночей, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в КрымуКрымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоитВ отпуск на юг: в продаже есть 14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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