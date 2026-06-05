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Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне
Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне
Ялта и Евпатория вошли в десятку популярных направлений для бронирования апартаментов в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Ялта и Евпатория вошли в десятку популярных направлений для бронирования апартаментов в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Ночевка в Питере обойдется в среднем в 6599 рублей, в Сочи – 5212 рубля, за размещение в московских апартаментах придется отдать в среднем 6090 рублей.В пятерку лидеров также вошли Ялта и Казань. В столице Татарстана номер в среднем стоит 5803 рублей. В курортной столице Крыма – 4710 рублей. При этом в Ялте российские туристы чаще всего останавливаются на 9 ночей.Также в рейтинге оказалась Евпатория со средним чеком на размещение в 3478 рублей и средней продолжительностью отдыха в 10 ночей.Кроме того, в десятку лидеров попали Калининград – 4784 рублей, Краснодар – 3988 рублей, Кисловодск – 4404 и Геленджик – 6297 рублей.Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего туристы арендуют жилье на полуострове на 9 ночей, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в КрымуКрымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоитВ отпуск на юг: в продаже есть 14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне
Ялта и Евпатория вошли в топ-10 направлений для бронирования апартаментов в июне
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым
. Ялта и Евпатория вошли в десятку популярных направлений для бронирования апартаментов в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Санкт-Петербург c 14% бронирований в апартаментах. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва – 7% и 5% бронирований соответственно", – выяснили аналитики платформы.
Ночевка в Питере обойдется в среднем в 6599 рублей, в Сочи – 5212 рубля, за размещение в московских апартаментах придется отдать в среднем 6090 рублей.
В пятерку лидеров также вошли Ялта и Казань. В столице Татарстана номер в среднем стоит 5803 рублей. В курортной столице Крыма – 4710 рублей. При этом в Ялте российские туристы чаще всего останавливаются на 9 ночей.
Также в рейтинге оказалась Евпатория со средним чеком на размещение в 3478 рублей и средней продолжительностью отдыха в 10 ночей.
Кроме того, в десятку лидеров попали Калининград – 4784 рублей, Краснодар – 3988 рублей, Кисловодск – 4404 и Геленджик – 6297 рублей.
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры
в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего туристы арендуют жилье на полуострове на 9 ночей, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.
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