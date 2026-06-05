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Какой сегодня праздник: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Какой сегодня праздник: 5 июня
Какой сегодня праздник: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Какой сегодня праздник: 5 июня
В этот день в России чествуют экологов, а во всем мире празднуют День окружающей среды. Кроме того, пятого июня был совершен первый полет воздушного шара. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T00:00
2026-06-05T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В этот день в России чествуют экологов, а во всем мире празднуют День окружающей среды. Кроме того, пятого июня был совершен первый полет воздушного шара.Что празднуют в миреДатой празднования Всемирного дня окружающей среды был выбран день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. На этой конференции признали право человека на свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде, а еще был принят план из 109 пунктов и декларация, включившая 26 принципов сохранения окружающей среды.В России в этот день празднуют День эколога, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды. Дата отмечается с 2007 года.День образования российской полиции приходится на 5 июня. В 1718 году Петр I своим указом учредил должность генерал-полицмейстера в Петербурге. Правда, впервые широкомасштабно эту дату отпраздновали только в 2018 году.Еще сегодня можно отметить Праздник солнечных зайчиков, День популярных заблуждений, День кетчупа или День вегетарианского бутерброда.Знаменательные событияВ 1706 году Петр I подписал именной указ о создании первого в России госпиталя, который стал первым государственным лечебным учреждением. Речь о нынешнем Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко. Во время Отечественной войны, в 1812 году, госпиталь принял свыше 17 тысяч раненых и больных, в Первую Мировую – около 400 тысяч, а всего в стенах медучреждения помощь получили около четырех миллионов человек.В этот день в 1783 году в небо над Парижем поднялся первый в истории человечества воздушный шар, создателями которого стали французы Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье – владельцы обойного завода. Собственно, поэтому шар был сделан из холста, оклеенного обоями. Шар весом в 200 килограммов поднялся в воздух и преодолел за 10 минут расстояние в 1,2 тыс. метров. Потом Монгольфье запускал в воздух барана, петуха и утку, а еще позже – двух смельчаков-добровольцев. Все остались невредимы.5 июня 1945 года в Берлине была подписана декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США и временным правительством Франции. Опубликован документ был на следующий день, 6 июня. Декларация констатировала безоговорочную капитуляции Третьего рейха.Кто родилсяВ 1930 году в Москве родился Владимир Попов, известный советский мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР, создавший "Троих из Простоквашино" , "Приключения Васи Куролесова" и другие любимые советские мультики.5 июня 1941 года в местечке Скотники, возле города Лодзь, родилась польская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР Барбара Брыльска. Наибольшие признание и любовь зрителей ей принесла роль Нади в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"В 1967 году в Риге родился Валдис Пельш, известный российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения и актер театра и кино. Известность он получил благодаря тому, что вел мегарейтинговую в свое время телепередачу "Угадай мелодию", вместе с которой попал в книгу рекордов Гиннеса: одновременно передачу посмотрело 132 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история
Какой сегодня праздник: 5 июня

Что празднуют в России и в мире 5 июня

00:00 05.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение маков в Крыму
Цветение маков в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В этот день в России чествуют экологов, а во всем мире празднуют День окружающей среды. Кроме того, пятого июня был совершен первый полет воздушного шара.

Что празднуют в мире

Датой празднования Всемирного дня окружающей среды был выбран день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. На этой конференции признали право человека на свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде, а еще был принят план из 109 пунктов и декларация, включившая 26 принципов сохранения окружающей среды.
В России в этот день празднуют День эколога, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды. Дата отмечается с 2007 года.
День образования российской полиции приходится на 5 июня. В 1718 году Петр I своим указом учредил должность генерал-полицмейстера в Петербурге. Правда, впервые широкомасштабно эту дату отпраздновали только в 2018 году.
Еще сегодня можно отметить Праздник солнечных зайчиков, День популярных заблуждений, День кетчупа или День вегетарианского бутерброда.

Знаменательные события

В 1706 году Петр I подписал именной указ о создании первого в России госпиталя, который стал первым государственным лечебным учреждением. Речь о нынешнем Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко. Во время Отечественной войны, в 1812 году, госпиталь принял свыше 17 тысяч раненых и больных, в Первую Мировую – около 400 тысяч, а всего в стенах медучреждения помощь получили около четырех миллионов человек.
В этот день в 1783 году в небо над Парижем поднялся первый в истории человечества воздушный шар, создателями которого стали французы Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье – владельцы обойного завода. Собственно, поэтому шар был сделан из холста, оклеенного обоями. Шар весом в 200 килограммов поднялся в воздух и преодолел за 10 минут расстояние в 1,2 тыс. метров. Потом Монгольфье запускал в воздух барана, петуха и утку, а еще позже – двух смельчаков-добровольцев. Все остались невредимы.
5 июня 1945 года в Берлине была подписана декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США и временным правительством Франции. Опубликован документ был на следующий день, 6 июня. Декларация констатировала безоговорочную капитуляции Третьего рейха.

Кто родился

В 1930 году в Москве родился Владимир Попов, известный советский мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР, создавший "Троих из Простоквашино" , "Приключения Васи Куролесова" и другие любимые советские мультики.
5 июня 1941 года в местечке Скотники, возле города Лодзь, родилась польская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР Барбара Брыльска. Наибольшие признание и любовь зрителей ей принесла роль Нади в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"
В 1967 году в Риге родился Валдис Пельш, известный российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения и актер театра и кино. Известность он получил благодаря тому, что вел мегарейтинговую в свое время телепередачу "Угадай мелодию", вместе с которой попал в книгу рекордов Гиннеса: одновременно передачу посмотрело 132 миллиона человек.
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