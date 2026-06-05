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8 поездов из Крыма следуют с опозданием - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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8 поездов из Крыма следуют с опозданием
8 поездов из Крыма следуют с опозданием - РИА Новости Крым, 05.06.2026
8 поездов из Крыма следуют с опозданием
Восемь поездов "Таврия" из Крыма следуют с опозданием. Задержки составляют от 1,5 до 11 часов. Об этом рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:53
2026-06-05T09:53
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железная дорога
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Восемь поездов "Таврия" из Крыма следуют с опозданием. Задержки составляют от 1,5 до 11 часов. Об этом рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 09:00 задерживаются 8 поездов "Таврия" из Крыма:Поезда, не указанные в перечне, вошли в график или прибыли на станции назначения.В компании отметили, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой.Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железная дорога, железные дороги крыма, крым
8 поездов из Крыма следуют с опозданием

Восемь поездов из Крыма следуют с задержкой до 11 часов

09:53 05.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Восемь поездов "Таврия" из Крыма следуют с опозданием. Задержки составляют от 1,5 до 11 часов. Об этом рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении. - Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации".
По состоянию на 09:00 задерживаются 8 поездов "Таврия" из Крыма:
  • поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 5 часа;
  • поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 3 июня - на 6 часов;
  • поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 июня - на 11 часов;
  • поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 1,5 часа;
  • поезд №076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 4,5 часа;
  • поезд №028 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 2,5 часа;
  • поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 4 июня - на 6,5 часов;
  • поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня - на 5 часов.
Поезда, не указанные в перечне, вошли в график или прибыли на станции назначения.
В компании отметили, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой.
Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.
После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.
Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железная дорогаЖелезные дороги КрымаКрым
 
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