8 поездов из Крыма следуют с опозданием
Восемь поездов из Крыма следуют с задержкой до 11 часов
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Восемь поездов "Таврия" из Крыма следуют с опозданием. Задержки составляют от 1,5 до 11 часов. Об этом рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, сегодня, 5 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении. - Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации".
По состоянию на 09:00 задерживаются 8 поездов "Таврия" из Крыма:
- —поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 5 часа;
- —поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 3 июня - на 6 часов;
- —поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 июня - на 11 часов;
- —поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 1,5 часа;
- —поезд №076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 4,5 часа;
- —поезд №028 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 2,5 часа;
- —поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 4 июня - на 6,5 часов;
- —поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня - на 5 часов.
Поезда, не указанные в перечне, вошли в график или прибыли на станции назначения.
В компании отметили, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой.
Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.
После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.
Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.