https://crimea.ria.ru/20260605/8-poezdov-iz-kryma-sleduyut-s-opozdaniem-1156617249.html

8 поездов из Крыма следуют с опозданием

8 поездов из Крыма следуют с опозданием - РИА Новости Крым, 05.06.2026

8 поездов из Крыма следуют с опозданием

Восемь поездов "Таврия" из Крыма следуют с опозданием. Задержки составляют от 1,5 до 11 часов. Об этом рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T09:53

2026-06-05T09:53

2026-06-05T09:53

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

железная дорога

железные дороги крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Восемь поездов "Таврия" из Крыма следуют с опозданием. Задержки составляют от 1,5 до 11 часов. Об этом рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 09:00 задерживаются 8 поездов "Таврия" из Крыма:Поезда, не указанные в перечне, вошли в график или прибыли на станции назначения.В компании отметили, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой.Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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