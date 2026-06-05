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7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем
7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 05.06.2026
7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем
Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:08
2026-06-05T12:08
2026-06-05T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.В Севастополе трижды с полуночи звучала воздушная тревога, губернатор сообщал об уничтожении воздушных целей. Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона 123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем
В небе над Севастополем сбили 7 беспилотников - Развожаев
12:08 05.06.2026 (обновлено: 12:27 05.06.2026)