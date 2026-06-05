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7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем

7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 05.06.2026

7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем

Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T12:08

2026-06-05T12:08

2026-06-05T12:27

атаки всу на крым

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.В Севастополе трижды с полуночи звучала воздушная тревога, губернатор сообщал об уничтожении воздушных целей. Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона 123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

севастополь

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма