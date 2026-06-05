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7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем
7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 05.06.2026
7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем
Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:08
2026-06-05T12:27
атаки всу на крым
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.В Севастополе трижды с полуночи звучала воздушная тревога, губернатор сообщал об уничтожении воздушных целей. Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона 123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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атаки всу на крым, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем

В небе над Севастополем сбили 7 беспилотников - Развожаев

12:08 05.06.2026 (обновлено: 12:27 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи", - написал глава города.
Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
В Севастополе трижды с полуночи звучала воздушная тревога, губернатор сообщал об уничтожении воздушных целей. Также ПВО работала в Крыму. Всего за ночь военные сбили 123 вражеских беспилотника над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами России.
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