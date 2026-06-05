https://crimea.ria.ru/20260605/6-poezdov-tavriya-zaderzhivayutsya-iz-kryma-1156632089.html
6 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
6 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026
6 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
По данным на 15:00 пятницы, 5 июня, 6 поездов "Таврия", следующих из Крыма, задерживаются в пути. Время задержки варьируется от 3 до 10 часов. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T15:39
2026-06-05T15:39
2026-06-05T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. По данным на 15:00 пятницы, 5 июня, 6 поездов "Таврия", следующих из Крыма, задерживаются в пути. Время задержки варьируется от 3 до 10 часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что с опозданием следуют:- поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 4,5 часа;- поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 июня - на 10 часов;- поезд №076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 3 часа;- поезд №028 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 3 часа;- поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 4 июня - на 8 часов;- поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня - на 6,5 часов."Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - уточнили в компании.Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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6 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
6 поездов из Крыма следуют с задержкой до 10 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. По данным на 15:00 пятницы, 5 июня, 6 поездов "Таврия", следующих из Крыма, задерживаются в пути. Время задержки варьируется от 3 до 10 часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой", - сообщили в компании.
Уточняется, что с опозданием следуют:
- поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 4,5 часа;
- поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 июня - на 10 часов;
- поезд №076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 3 часа;
- поезд №028 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 3 часа;
- поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 4 июня - на 8 часов;
- поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня - на 6,5 часов.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - уточнили в компании.
Ранее сообщалось
, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение
из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва
в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.
После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками
.
Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической
, теперь поезда следует новым маршрутом.
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