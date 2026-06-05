https://crimea.ria.ru/20260605/135-dronov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156629800.html
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.06.2026
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:58
2026-06-05T14:58
2026-06-05T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), крым, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
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135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - Минобороны
14:58 05.06.2026 (обновлено: 15:02 05.06.2026)