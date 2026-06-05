Рейтинг@Mail.ru
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/135-dronov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156629800.html
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.06.2026
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T14:58
2026-06-05T15:02
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
крым
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260605/123-ukrainskikh-drona-sbili-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156613814.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1049c5d9a55cc5883dcf78d5f8e1a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), крым, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Материал дополняется
135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России

135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России - Минобороны

14:58 05.06.2026 (обновлено: 15:02 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого июня с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
07:26
123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
16:54В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
16:48Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
16:32Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
16:24В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
16:15Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА
16:05В Крыму объявили ракетную опасность
16:00Отбой тревоги объявлен в Севастополе
15:50Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта
15:396 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
15:26ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
15:24Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда
15:17Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
15:05В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год
14:58135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
14:52Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
14:52Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
14:45В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
14:29Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
14:18"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Лента новостейМолния