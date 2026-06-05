https://crimea.ria.ru/20260605/123-ukrainskikh-drona-sbili-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156613814.html

123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.06.2026

123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

123 вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами россии, информирует утром в пятницу... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T07:26

2026-06-05T07:26

2026-06-05T07:47

министерство обороны рф

крым

новости крыма

срочные новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_37540088b2011ed8243f736779ffd591.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 123 вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами россии, информирует утром в пятницу Минобороны РФ.В частности БПЛА противника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне вечером в Крыму была объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работали средства противовоздушной обороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов РоссииНалет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены – Аксенов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя