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123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.06.2026
123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
123 вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами россии, информирует утром в пятницу... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T07:26
2026-06-05T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 123 вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами россии, информирует утром в пятницу Минобороны РФ.В частности БПЛА противника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне вечером в Крыму была объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работали средства противовоздушной обороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов РоссииНалет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены – Аксенов
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

07:26 05.06.2026 (обновлено: 07:47 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 123 вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над другими регионами россии, информирует утром в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7 часов 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.
В частности БПЛА противника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне вечером в Крыму была объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работали средства противовоздушной обороны.
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Заголовок открываемого материала
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08:31В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
08:13В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбиты три дрона
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07:48Апартаменты в Крыму – сколько стоит размещение и что выбирают россияне
07:26123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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