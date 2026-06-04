https://crimea.ria.ru/20260604/zaderzhka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-aktualnye-dannye--1156610825.html

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные

К вечеру четверга в пути следования в Крым и в обратном направлении задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T22:39

2026-06-04T22:39

2026-06-04T22:39

поезд

поезд "таврия"

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга в пути следования в Крым и в обратном направлении задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".В Крым опаздывают 2 состава:Из Крыма задерживаются 8 поездов:При этом согласно расписанию отправлены поезда "Таврия":Как уточнили в пресс-службе, поезд №092 Севастополь – Москва отправился с начальной станции в четверг в 20.55 МСК, по приезду в Симферополь у поезда будет длительная стоянка. В сторону материка он отправится 5 июня не ранее до 6.00 МСК.А поезд №098 сообщением Симферополь – Москва отправится с начальной станции не ранее 6.30.Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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