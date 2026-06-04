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Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные
К вечеру четверга в пути следования в Крым и в обратном направлении задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T22:39
2026-06-04T22:39
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
гранд сервис экспресс
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга в пути следования в Крым и в обратном направлении задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".В Крым опаздывают 2 состава:Из Крыма задерживаются 8 поездов:При этом согласно расписанию отправлены поезда "Таврия":Как уточнили в пресс-службе, поезд №092 Севастополь – Москва отправился с начальной станции в четверг в 20.55 МСК, по приезду в Симферополь у поезда будет длительная стоянка. В сторону материка он отправится 5 июня не ранее до 6.00 МСК.А поезд №098 сообщением Симферополь – Москва отправится с начальной станции не ранее 6.30.Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, логистика, новости крыма
Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные

В Крым и из Крыма в пути задерживаются 10 поездов – перевозчик

22:39 04.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга в пути следования в Крым и в обратном направлении задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
В Крым опаздывают 2 состава:
  • Поезд №097 Москва - Симферополь отправлением 3 июня - на 5 часов;
  • Поезд №068 Москва- Симферополь отправлением 3 июня - на 1 час.
Из Крыма задерживаются 8 поездов:
  • №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 5,5 часа;
  • №174 Евпатория – Москва, отправлением 3 июня - на 5,5 часа;
  • №092 Севастополь – Москва, отправлением 3 июня - на 11 часов;
  • №098 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 5 часов;
  • №076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 6,5 часов;
  • №464 Феодосия - Москва отправлением 4 июня - на 1,5 часа;
  • №028 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 2,5 часа;
  • №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 4 июня - на 2 часа.
При этом согласно расписанию отправлены поезда "Таврия":
  • №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправится с начальной станции 17.10 МСК;
  • №068 Симферополь - Москва отправится с начальной станции 19.50 МСК;
  • №026 Симферополь – Минеральные Воды отправится с начальной станции 20.30 МСК.
Как уточнили в пресс-службе, поезд №092 Севастополь – Москва отправился с начальной станции в четверг в 20.55 МСК, по приезду в Симферополь у поезда будет длительная стоянка. В сторону материка он отправится 5 июня не ранее до 6.00 МСК.
А поезд №098 сообщением Симферополь – Москва отправится с начальной станции не ранее 6.30.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - заверили в компании, отметив, что время задержки в пути может измениться.
Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом.
После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.
Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом.
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