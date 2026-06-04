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ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%

ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10% - РИА Новости Крым, 04.06.2026

ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%

Рынок сбережений вырастет в этом году на 10%, превысив 72 триллиона рублей, сообщает ВТБ в рамках ПМЭФ-2026. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T12:26

2026-06-04T12:26

2026-06-04T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Рынок сбережений вырастет в этом году на 10%, превысив 72 триллиона рублей, сообщает ВТБ в рамках ПМЭФ-2026.В этом году на накопительных продуктах россиян уже размещено свыше 67,5 триллиона рублей, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает ВТБ. В первом полугодии объем привлеченных средств физлиц увеличится до 68,7 триллиона рублей, из которых 65,3 триллиона – в рублях. К концу года доля рублевых накоплений россиян составит уже 95%, прогнозирует ВТБ."В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян", – отметил Брейтенбихер.По его словам, главный тренд года – это перераспределение ликвидности, которое происходит по двум потокам."Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй – в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере", - пояснил он.По словам топ-менеджера, ВТБ в этом году растет быстрее среднерыночных значений. Движение вверх обеспечивает широкая продуктовая линейка, в том числе комбинированные продукты, высокие ставки не только для новых, но и текущих клиентов, привлекательная программа лояльности, добавил он.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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