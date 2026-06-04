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ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10% - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%
ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10% - РИА Новости Крым, 04.06.2026
ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%
Рынок сбережений вырастет в этом году на 10%, превысив 72 триллиона рублей, сообщает ВТБ в рамках ПМЭФ-2026. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T12:26
2026-06-04T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Рынок сбережений вырастет в этом году на 10%, превысив 72 триллиона рублей, сообщает ВТБ в рамках ПМЭФ-2026.В этом году на накопительных продуктах россиян уже размещено свыше 67,5 триллиона рублей, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает ВТБ. В первом полугодии объем привлеченных средств физлиц увеличится до 68,7 триллиона рублей, из которых 65,3 триллиона – в рублях. К концу года доля рублевых накоплений россиян составит уже 95%, прогнозирует ВТБ."В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян", – отметил Брейтенбихер.По его словам, главный тренд года – это перераспределение ликвидности, которое происходит по двум потокам."Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй – в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере", - пояснил он.По словам топ-менеджера, ВТБ в этом году растет быстрее среднерыночных значений. Движение вверх обеспечивает широкая продуктовая линейка, в том числе комбинированные продукты, высокие ставки не только для новых, но и текущих клиентов, привлекательная программа лояльности, добавил он.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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втб, банк, новости, пмэф

ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%

12:26 04.06.2026
 
© Пресс-служба ВТББанк ВТБ
Банк ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Рынок сбережений вырастет в этом году на 10%, превысив 72 триллиона рублей, сообщает ВТБ в рамках ПМЭФ-2026.
"По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках в этом году вырастет на 10%, превысив 72 триллиона рублей. Сам ВТБ планирует нарастить свой портфель быстрее – на 12% за год, до 13,6 триллиона рублей", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
В этом году на накопительных продуктах россиян уже размещено свыше 67,5 триллиона рублей, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает ВТБ. В первом полугодии объем привлеченных средств физлиц увеличится до 68,7 триллиона рублей, из которых 65,3 триллиона – в рублях. К концу года доля рублевых накоплений россиян составит уже 95%, прогнозирует ВТБ.
"В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян", – отметил Брейтенбихер.
По его словам, главный тренд года – это перераспределение ликвидности, которое происходит по двум потокам.
"Первый направляется в долгосрочные инвестиционные инструменты для получения более высокой доходности на длительном горизонте. Второй – в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере", - пояснил он.
По словам топ-менеджера, ВТБ в этом году растет быстрее среднерыночных значений. Движение вверх обеспечивает широкая продуктовая линейка, в том числе комбинированные продукты, высокие ставки не только для новых, но и текущих клиентов, привлекательная программа лояльности, добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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