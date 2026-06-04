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ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму

ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2026

ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму

ВТБ предоставит группе компаний "Дом" 5,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Приморье" под Феодосией в Крыму, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:33

2026-06-04T15:33

2026-06-04T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. ВТБ предоставит группе компаний "Дом" 5,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Приморье" под Феодосией в Крыму, сообщает пресс-служба банка.Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2026 подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Дом" Сергей Лескин.Проект предусматривает строительство жилого комплекса комфорт-класса в поселке городского типа Приморский под Феодосией на побережье Черного моря. Строительство будет проходить в три этапа – застройщик возведет три 16-этажных многоквартирных дома общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Общая стоимость ЖК превышает 6,4 миллиарда рублей, из которых 5,8 миллиарда рублей – кредитные средства. Комплекс будет включать благоустроенные общественные пространства, спортивные и детские площадки, а также гостевые парковочные места. Завершение строительства трех этапов намечено на вторую половину 2030 года.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости, пмэф, банк, жилье в крыму