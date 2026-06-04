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ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2026
ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
ВТБ предоставит группе компаний "Дом" 5,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Приморье" под Феодосией в Крыму, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:33
2026-06-04T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. ВТБ предоставит группе компаний "Дом" 5,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Приморье" под Феодосией в Крыму, сообщает пресс-служба банка.Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2026 подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Дом" Сергей Лескин.Проект предусматривает строительство жилого комплекса комфорт-класса в поселке городского типа Приморский под Феодосией на побережье Черного моря. Строительство будет проходить в три этапа – застройщик возведет три 16-этажных многоквартирных дома общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Общая стоимость ЖК превышает 6,4 миллиарда рублей, из которых 5,8 миллиарда рублей – кредитные средства. Комплекс будет включать благоустроенные общественные пространства, спортивные и детские площадки, а также гостевые парковочные места. Завершение строительства трех этапов намечено на вторую половину 2030 года.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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втб, новости, пмэф, банк, жилье в крыму

ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму

15:33 04.06.2026
 
© Пресс-служба ВТБВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. ВТБ предоставит группе компаний "Дом" 5,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Приморье" под Феодосией в Крыму, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2026 подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Дом" Сергей Лескин.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса комфорт-класса в поселке городского типа Приморский под Феодосией на побережье Черного моря. Строительство будет проходить в три этапа – застройщик возведет три 16-этажных многоквартирных дома общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Общая стоимость ЖК превышает 6,4 миллиарда рублей, из которых 5,8 миллиарда рублей – кредитные средства. Комплекс будет включать благоустроенные общественные пространства, спортивные и детские площадки, а также гостевые парковочные места. Завершение строительства трех этапов намечено на вторую половину 2030 года.
"Юг России сегодня остается одним из наиболее востребованных рынков жилой недвижимости — как с точки зрения постоянного проживания, так и инвестиционного спроса. Развитие качественного современного жилья в курортных регионах напрямую связано с ростом туристической привлекательности территорий, обновлением городской инфраструктуры и формированием комфортной среды. Мы видим устойчивый интерес девелоперов к реализации долгосрочных проектов комплексной застройки в Крыму и считаем такие проекты важным элементом экономического развития региона", – приводит пресс-служба слова Бортникова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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