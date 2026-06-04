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ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре
ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре - РИА Новости Крым, 04.06.2026
ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре
При атаке ВСУ на Энергодар украинские боевики сбросили боеприпасы с гексакоптера во двор многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T12:31
2026-06-04T12:31
2026-06-04T12:31
новости
евгений балицкий
запорожская область
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происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Энергодар украинские боевики сбросили боеприпасы с гексакоптера во двор многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Повреждены автомобили, припаркованные во дворе, обошлось без пострадавших, проинформировал губернатор.На месте работают оперативные и экстренные службы, проводится осмотр территории, фиксируются разрушения. Данные о поврежденном имуществе будут собраны для оказания помощи. Все службы работают в штатном режиме.Также ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала, сообщил Балицкий. И предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность дронов ВСУ.Накануне после после удара по Запорожской области загорелась школа в Мелитополе, 30 сотрудников были эвакуированы. Из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь зафиксировано разрушение здания городского мясокомбината. Губернатор региона подчеркнул, что ВСУ осуществляет ракетно-бомбовые удары по области, в частности, использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки восстановления назвать невозможно: Энергодар полностью обесточен ударами ВСУУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭСВСУ ударили по роддому и МКД в Энергодаре
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новости, евгений балицкий, запорожская область, энергодар, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре
ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного жилого дома в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Энергодар украинские боевики сбросили боеприпасы с гексакоптера во двор многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
й"Прошлой ночью со стороны киевского режима была совершена очередная подлая атака по гражданской инфраструктуре города Энергодара. Противник применил тяжелый гексакоптер со сбросом боеприпасов. Целью стал двор многоквартирных жилых домов", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Повреждены автомобили, припаркованные во дворе, обошлось без пострадавших, проинформировал губернатор.
На месте работают оперативные и экстренные службы, проводится осмотр территории, фиксируются разрушения. Данные о поврежденном имуществе будут собраны для оказания помощи. Все службы работают в штатном режиме.
Также ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала, сообщил Балицкий. И предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность дронов ВСУ.
Накануне
после после удара по Запорожской области загорелась школа в Мелитополе, 30 сотрудников были эвакуированы. Из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь зафиксировано разрушение здания городского мясокомбината. Губернатор региона подчеркнул, что ВСУ осуществляет ракетно-бомбовые удары по области, в частности, использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов.
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