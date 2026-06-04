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ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре

ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре - РИА Новости Крым, 04.06.2026

ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре

При атаке ВСУ на Энергодар украинские боевики сбросили боеприпасы с гексакоптера во двор многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T12:31

2026-06-04T12:31

2026-06-04T12:31

новости

евгений балицкий

запорожская область

энергодар

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Энергодар украинские боевики сбросили боеприпасы с гексакоптера во двор многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Повреждены автомобили, припаркованные во дворе, обошлось без пострадавших, проинформировал губернатор.На месте работают оперативные и экстренные службы, проводится осмотр территории, фиксируются разрушения. Данные о поврежденном имуществе будут собраны для оказания помощи. Все службы работают в штатном режиме.Также ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала, сообщил Балицкий. И предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность дронов ВСУ.Накануне после после удара по Запорожской области загорелась школа в Мелитополе, 30 сотрудников были эвакуированы. Из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь зафиксировано разрушение здания городского мясокомбината. Губернатор региона подчеркнул, что ВСУ осуществляет ракетно-бомбовые удары по области, в частности, использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки восстановления назвать невозможно: Энергодар полностью обесточен ударами ВСУУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭСВСУ ударили по роддому и МКД в Энергодаре

запорожская область

энергодар

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новости, евгений балицкий, запорожская область, энергодар, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу