https://crimea.ria.ru/20260604/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-territorii-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii-1156606574.html

ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции

ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции - РИА Новости Крым, 04.06.2026

ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции

Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили более 20 тяжелых беспилотников ВСУ. Боевики били по критической инфраструктуре ЗАЭС. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T18:41

2026-06-04T18:41

2026-06-04T19:08

заэс (запорожская атомная электростанция)

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

запорожская область

происшествия

новые регионы россии

новости

атомная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили более 20 тяжелых беспилотников ВСУ. Боевики били по критической инфраструктуре ЗАЭС.На данный момент "Ферросплавная-1" является единственной действующей линией внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, обеспечивающей питание собственных нужд станции, акцентировали в пресс-службе."Необходимо понимать, что внешнее энергоснабжение является ключевым условием обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомной станции. Резервные дизель-генераторы представляют собой последний уровень защиты, позволяющий поддерживать работу систем безопасности в случае полной потери внешнего питания", акцентировали на станции.На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на площадке атомной станции и прилегающей территории остается в пределах естественных значений.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам КиеваУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭСУдары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, новости, атомная энергетика