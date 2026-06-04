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ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции
ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции - РИА Новости Крым, 04.06.2026
ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции
Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили более 20 тяжелых беспилотников ВСУ. Боевики били по критической инфраструктуре ЗАЭС. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T18:41
2026-06-04T18:41
2026-06-04T19:08
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили более 20 тяжелых беспилотников ВСУ. Боевики били по критической инфраструктуре ЗАЭС.На данный момент "Ферросплавная-1" является единственной действующей линией внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, обеспечивающей питание собственных нужд станции, акцентировали в пресс-службе."Необходимо понимать, что внешнее энергоснабжение является ключевым условием обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомной станции. Резервные дизель-генераторы представляют собой последний уровень защиты, позволяющий поддерживать работу систем безопасности в случае полной потери внешнего питания", акцентировали на станции.На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на площадке атомной станции и прилегающей территории остается в пределах естественных значений.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам КиеваУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭСУдары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, новости, атомная энергетика
ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции
ВСУ массированно атаковали критическую инфраструктуру Запорожской атомной станции
18:41 04.06.2026 (обновлено: 19:08 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили более 20 тяжелых беспилотников ВСУ. Боевики били по критической инфраструктуре ЗАЭС.
"Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале станции на платформе МАКС.
На данный момент "Ферросплавная-1" является единственной действующей линией внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, обеспечивающей питание собственных нужд станции, акцентировали в пресс-службе.
"Необходимо понимать, что внешнее энергоснабжение является ключевым условием обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомной станции. Резервные дизель-генераторы представляют собой последний уровень защиты, позволяющий поддерживать работу систем безопасности в случае полной потери внешнего питания", акцентировали на станции.
На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на площадке атомной станции и прилегающей территории остается в пределах естественных значений.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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