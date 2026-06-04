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ВСУ бьют по гражданским и больницам в Херсонской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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ВСУ бьют по гражданским и больницам в Херсонской области – есть погибший
ВСУ бьют по гражданским и больницам в Херсонской области – есть погибший - РИА Новости Крым, 04.06.2026
ВСУ бьют по гражданским и больницам в Херсонской области – есть погибший
60-летний мужчина погиб от удара ВСУ по трактору в Херсонской области, также под ударом оказалась больница, административное здание и жилые дома. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T12:16
2026-06-04T12:16
владимир сальдо
херсонская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 60-летний мужчина погиб от удара ВСУ по трактору в Херсонской области, также под ударом оказалась больница, административное здание и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Алешках беспилотник попал по территории центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших. В Горностаевке FPV-дрон ударил по административному зданию ЖКХ: повреждены окно и часть стены здания.Кроме того, по данным губернатора, повреждены жилые дома, хозпостройки, грузовые и легковые автомобили в разных населенных пунктах региона.Накануне двое мирных жителей погибли и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области, также враг атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения в Великой Лепетихе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей ХерсонщиныВ Геническе из-за атаки ВСУ по жилым домам погиб ребенок и ранены пять человекКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ бьют по гражданским и больницам в Херсонской области – есть погибший

При ударе ВСУ по Херсонской области погиб 60-летний мужчина – Сальдо

12:16 04.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 60-летний мужчина погиб от удара ВСУ по трактору в Херсонской области, также под ударом оказалась больница, административное здание и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Бехтерах Голопристанского округа в результате удара беспилотника по трактору погиб мужчина 1966 года рождения", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
В Алешках беспилотник попал по территории центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших. В Горностаевке FPV-дрон ударил по административному зданию ЖКХ: повреждены окно и часть стены здания.
Кроме того, по данным губернатора, повреждены жилые дома, хозпостройки, грузовые и легковые автомобили в разных населенных пунктах региона.
Накануне двое мирных жителей погибли и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области, также враг атаковал Комплексный центр социального обслуживания населения в Великой Лепетихе.
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