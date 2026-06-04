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ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены
ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 04.06.2026
ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены
Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T08:52
2026-06-04T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Экстренные оперативные службы, по его данным, работают на месте.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку, а также призвал доверять только официальным источникам информацииДвижение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщили ранее в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. Также 11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг приостановили движение. Как сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.Также вечером 3 июня при атаке ВСУ на Крым в Симферополе погибли трое и пострадали семеро мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов РоссииВ Крыму приостановлено движение всех пригородных поездовАтака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, срочные новости крыма, электричка, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атака всу на крым 4 июня 2026 года
ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены

ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму – погиб человек и трое ранены

08:52 04.06.2026 (обновлено: 09:23 04.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка в Крыму
Электричка в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь", – проинформировал Аксенов в своем канале в МАКС.
Экстренные оперативные службы, по его данным, работают на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку, а также призвал доверять только официальным источникам информации
Движение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщили ранее в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. Также 11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг приостановили движение. Как сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.
Также вечером 3 июня при атаке ВСУ на Крым в Симферополе погибли трое и пострадали семеро мирных жителей.
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