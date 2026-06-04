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Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
Водителей призывают воздержаться от стихийных очередей возле автозаправочных станций Севастополя, такая парковка создает аварийные ситуации. Соответствующее... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T14:50
2026-06-04T14:50
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новости севастополя
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азс
топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Водителей призывают воздержаться от стихийных очередей возле автозаправочных станций Севастополя, такая парковка создает аварийные ситуации. Соответствующее обращение опубликовала Госавтоинспекция города в своем МАКС.В этой связи Госавтоинспекция призывает автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно правоохранители напоминают, где запрещена парковка:- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее трех метров;- на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними;- на проезжей части вблизи опасных поворотов;- на пересечении проезжих частей и ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части;- ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси;- в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение других автомобилей;- на направляющих островках и островках безопасности.За нарушение правил остановки или стоянки предусмотрена административная ответственность, напомнили в ведомстве и призвали водителей проявить сознательность, не рисковать своей безопасностью и благополучием других участников дорожного движения.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина. 1 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в СимферополеВ Севастополе прекратили свободную продажу бензинаНефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, госавтоинспекция севастополя, азс, топливо в крыму
Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД

В Севастополе водители штурмом берут АЗС - Госавтоинспекция призывает к порядку

14:50 04.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМашина на заправке
Машина на заправке - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Водителей призывают воздержаться от стихийных очередей возле автозаправочных станций Севастополя, такая парковка создает аварийные ситуации. Соответствующее обращение опубликовала Госавтоинспекция города в своем МАКС.
"В последнее время на подъездах к автозаправочным станциям фиксируется значительное количество транспортных средств, многие водители оставляют свои машины в нарушение правил дорожного движения, что приводит к возникновению аварийно-опасных ситуаций и заторов", – констатировали в ведомстве.
В этой связи Госавтоинспекция призывает автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части вблизи автозаправочных станций. Дополнительно правоохранители напоминают, где запрещена парковка:
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее трех метров;
- на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними;
- на проезжей части вблизи опасных поворотов;
- на пересечении проезжих частей и ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части;
- ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси;
- в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение других автомобилей;
- на направляющих островках и островках безопасности.
За нарушение правил остановки или стоянки предусмотрена административная ответственность, напомнили в ведомстве и призвали водителей проявить сознательность, не рисковать своей безопасностью и благополучием других участников дорожного движения.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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