https://crimea.ria.ru/20260604/vlasti-sevastopolya-perekhodyat-na-distant-iz-za-defitsita-topliva-1156600526.html

Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива

Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива

В Севастополе ряд сотрудников правительства переводят на дистанционный режим работы из-за дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T16:51

2026-06-04T16:51

2026-06-04T16:51

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топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ряд сотрудников правительства переводят на дистанционный режим работы из-за дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.При этом все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме, заверил губернатор."Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придется эвакуировать", - добавил он, призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прекратили свободную продажу бензинаДефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в СимферополеСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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