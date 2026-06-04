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Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
В Севастополе ряд сотрудников правительства переводят на дистанционный режим работы из-за дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T16:51
2026-06-04T16:51
2026-06-04T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ряд сотрудников правительства переводят на дистанционный режим работы из-за дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.При этом все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме, заверил губернатор."Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придется эвакуировать", - добавил он, призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прекратили свободную продажу бензинаДефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в СимферополеСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
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севастополь, топливо, топливо в крыму, бензин, михаил развожаев, новости севастополя, крым
Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
В Севастополе чиновники переведены на дистанционную работу из-за дефицита топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ряд сотрудников правительства переводят на дистанционный режим работы из-за дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В правительстве проведена оптимизация использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на департамент или управление. Те, чей функционал позволяет работать из дома, переведены на дистанционный режим работы", - написал он в своем канале в МАКС.
При этом все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме, заверил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что в четверг свободной продажи бензина на заправках ТЭС не будет. Минувшей ночью бензовозы не смогли прийти, уточнил он.
"Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придется эвакуировать", - добавил он, призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике полностью прекратили продажу топлива на АЗС
за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам
Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится
на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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