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В Запорожской области сорвана ротация ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Запорожской области сорвана ротация ВСУ
В Запорожской области сорвана ротация ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Запорожской области сорвана ротация ВСУ
Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении Запорожской... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:07
2026-06-04T09:07
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Несмотря на то, что вражеские автомобили были оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы, российские операторы применили FPV-дроны с оптоволоконной системой управления, уточнили в оборонном ведомстве. Такое решение позволило гарантированно поразить цели, полностью исключив воздействие помех со стороны противника.Кроме того, для уничтожения выявленных объектов противника активно применяются беспилотные летательные аппараты типа "Молния". Как подчеркивается в сообщении, мониторинг подконтрольных противнику территорий организован в круглосуточном режиме. Дежурство расчетов БПЛА построено таким образом, чтобы ни одна попытка перемещения техники или живой силы ВСУ не осталась незамеченной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВОНовости СВО: что произошло в зоне боев за суткиКак российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем
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РИА Новости Крым
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4.7
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запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
В Запорожской области сорвана ротация ВСУ

В Запорожской области сорвана ротация ВСУ на Ореховском направлении

09:07 04.06.2026
 
© РИА Новости . Мария Марикян / Перейти в фотобанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Мария Марикян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ходе очередного этапа боевой работы расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов выявили и уничтожили несколько пикапов ВСУ, пытавшихся осуществить ротацию личного состава на передовых позициях", – сказано в сообщении.
Несмотря на то, что вражеские автомобили были оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы, российские операторы применили FPV-дроны с оптоволоконной системой управления, уточнили в оборонном ведомстве. Такое решение позволило гарантированно поразить цели, полностью исключив воздействие помех со стороны противника.
"В результате точных попаданий автомобили повышенной проходимости уничтожены вместе с личным составом, попытка смены подразделений ВСУ на переднем крае сорвана", – констатировали в МО.
Кроме того, для уничтожения выявленных объектов противника активно применяются беспилотные летательные аппараты типа "Молния". Как подчеркивается в сообщении, мониторинг подконтрольных противнику территорий организован в круглосуточном режиме. Дежурство расчетов БПЛА построено таким образом, чтобы ни одна попытка перемещения техники или живой силы ВСУ не осталась незамеченной.
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