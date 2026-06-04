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В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных
В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных
В четверг, 4 июня, в Севастополе и Ялте будет громко из-за военных учений. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:02
2026-06-04T15:02
2026-06-04T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В четверг, 4 июня, в Севастополе и Ялте будет громко из-за военных учений. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты, в западной части региона ожидаются громкие звуки с 15:00 до 18:00 в связи с проведением учений.Также тренировка военных проходит в Севастополе. Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия. Местных жителей и гостей призвали сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что 3 июня в поселке Олива на Южном берегу Крыма пройдут учения военных, из-за чего ожидались громкие звуки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма снова будет громкоГромкие звуки в Ялте – власти просят сохранять спокойствиеКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
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крым, новости крыма, ялта, севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных
В Ялте и Севастополе 4 июня будет громко из-за учений военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В четверг, 4 июня, в Севастополе и Ялте будет громко из-за военных учений.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты, в западной части региона ожидаются громкие звуки с 15:00 до 18:00 в связи с проведением учений.
Также тренировка военных проходит в Севастополе. Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия.
"Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - сказал Развожаев.
Местных жителей и гостей призвали сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось
, что 3 июня в поселке Олива на Южном берегу Крыма пройдут учения военных, из-за чего ожидались громкие звуки.
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