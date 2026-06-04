https://crimea.ria.ru/20260604/v-yalte-i-sevastopole-budet-gromko-iz-za-ucheniy-voennykh--1156593266.html

В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных

В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных

В четверг, 4 июня, в Севастополе и Ялте будет громко из-за военных учений. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:02

2026-06-04T15:02

2026-06-04T15:02

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В четверг, 4 июня, в Севастополе и Ялте будет громко из-за военных учений. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты, в западной части региона ожидаются громкие звуки с 15:00 до 18:00 в связи с проведением учений.Также тренировка военных проходит в Севастополе. Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия. Местных жителей и гостей призвали сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что 3 июня в поселке Олива на Южном берегу Крыма пройдут учения военных, из-за чего ожидались громкие звуки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма снова будет громкоГромкие звуки в Ялте – власти просят сохранять спокойствиеКрым под охраной: кто и как защищает полуостров

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя