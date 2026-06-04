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В Судаке два десятка улиц останутся без воды
В Судаке два десятка улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Судаке два десятка улиц останутся без воды
Два десятка улиц Судака останутся без воды в пятницу, 5 июня. Это связано с аварией на водоводе, сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T19:38
2026-06-04T19:38
2026-06-04T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Два десятка улиц Судака останутся без воды в пятницу, 5 июня. Это связано с аварией на водоводе, сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Там отметили, что водоснабжения не будет в период с 08:00 и ориентировочно до 17:00. Местным жителям посоветовали сделать запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии около 13 тысяч человек остались без водыЧасть Симферополя на 2 месяца останется без горячей водыПрокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
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РИА Новости Крым
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В Судаке два десятка улиц останутся без воды
Часть Судака останется без воды из-за аварии на водоводе