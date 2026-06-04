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В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты
В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты
В школах и детских садах Севастополя обнаружены опасные продукты питания без ветеринарных документов и маркировок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T20:48
2026-06-04T20:48
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В школах и детских садах Севастополя обнаружены опасные продукты питания без ветеринарных документов и маркировок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города по итогам проверки, проведенной совместно со специалистами федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю в Гагаринском районе города.Также проверка показала отсутствие сведений о наименовании, условиях хранения, производителе, дате выработки и сроках годности находящейся на хранении продукции.Субъектам хозяйствующей деятельности вынесены представления об устранении нарушений, прокуратурой инициировано возбуждение семи административных дел по статьям о нарушении санэпидтребований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани27 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской областиВ магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, школа, детский сад, питание, прокуратура города севастополя, происшествия
В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты

Опасные продукты нашли в школах и детских садах Севастополя – прокуратура

20:48 04.06.2026
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В школах и детских садах Севастополя обнаружены опасные продукты питания без ветеринарных документов и маркировок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города по итогам проверки, проведенной совместно со специалистами федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю в Гагаринском районе города.

"Установлено, что в десяти общеобразовательных и дошкольных учреждениях района юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие бесплатное горячее питание, ведут свою деятельность без необходимых ветеринарных сопроводительных документов", – сказано в сообщении.

Также проверка показала отсутствие сведений о наименовании, условиях хранения, производителе, дате выработки и сроках годности находящейся на хранении продукции.
Субъектам хозяйствующей деятельности вынесены представления об устранении нарушений, прокуратурой инициировано возбуждение семи административных дел по статьям о нарушении санэпидтребований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан.
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