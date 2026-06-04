https://crimea.ria.ru/20260604/v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-sevastopolya-nashli-opasnye-produkty-1156578051.html

В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты

В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты

В школах и детских садах Севастополя обнаружены опасные продукты питания без ветеринарных документов и маркировок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T20:48

2026-06-04T20:48

2026-06-04T20:48

севастополь

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прокуратура города севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В школах и детских садах Севастополя обнаружены опасные продукты питания без ветеринарных документов и маркировок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города по итогам проверки, проведенной совместно со специалистами федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю в Гагаринском районе города.Также проверка показала отсутствие сведений о наименовании, условиях хранения, производителе, дате выработки и сроках годности находящейся на хранении продукции.Субъектам хозяйствующей деятельности вынесены представления об устранении нарушений, прокуратурой инициировано возбуждение семи административных дел по статьям о нарушении санэпидтребований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три тонны опасного мяса курицы изъяли на Кубани27 тысяч банок фальшивой красной икры изъяли в Смоленской областиВ магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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