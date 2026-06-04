В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
Специалисты Севастополя разработают систему учета и продажи топлива на АЗС
16:34 04.06.2026 (обновлено: 16:35 04.06.2026)
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сейчас по моему поручению Департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами оперативно разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж", - отметил глава города.
Он отметил, что по ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. На каждой АЗС будут дежурить должностные лица для фиксации номеров машин, которые граждане будут заправлять по талонам. По словам Развожаева, это необходимо для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотреблений.
Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Ажиотаж, очереди и "гонки" за топливом только усугубляют ситуацию, создавая излишнее напряжение и нагрузку на логистику", - подчеркнул он.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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