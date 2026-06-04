https://crimea.ria.ru/20260604/v-sevastopole-sozdadut-sistemu-ucheta-i-prodazhi-topliva-na-azs-1156600212.html

В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС

В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС

В Севастополе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T16:34

2026-06-04T16:34

2026-06-04T16:35

топливо

топливо в крыму

бензин

новости крыма

новости севастополя

азс

севастополь

крым

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124767577_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2db1c8bb4a0ec545a968d03a48ffcc57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что по ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. На каждой АЗС будут дежурить должностные лица для фиксации номеров машин, которые граждане будут заправлять по талонам. По словам Развожаева, это необходимо для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотреблений.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДДДефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, бензин, новости крыма, новости севастополя, азс, севастополь, крым, михаил развожаев