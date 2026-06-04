Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/v-sevastopole-sozdadut-sistemu-ucheta-i-prodazhi-topliva-na-azs-1156600212.html
В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
В Севастополе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T16:34
2026-06-04T16:35
топливо
топливо в крыму
бензин
новости крыма
новости севастополя
азс
севастополь
крым
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124767577_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2db1c8bb4a0ec545a968d03a48ffcc57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что по ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. На каждой АЗС будут дежурить должностные лица для фиксации номеров машин, которые граждане будут заправлять по талонам. По словам Развожаева, это необходимо для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотреблений.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДДДефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124767577_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_d8f4514ed953d21ee78ddb68cbf6804d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, топливо в крыму, бензин, новости крыма, новости севастополя, азс, севастополь, крым, михаил развожаев
В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС

Специалисты Севастополя разработают систему учета и продажи топлива на АЗС

16:34 04.06.2026 (обновлено: 16:35 04.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
Очереди на заправках в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сейчас по моему поручению Департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами оперативно разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж", - отметил глава города.
Он отметил, что по ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. На каждой АЗС будут дежурить должностные лица для фиксации номеров машин, которые граждане будут заправлять по талонам. По словам Развожаева, это необходимо для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотреблений.
Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Ажиотаж, очереди и "гонки" за топливом только усугубляют ситуацию, создавая излишнее напряжение и нагрузку на логистику", - подчеркнул он.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
 
ТопливоТопливо в КрымуБензинНовости КрымаНовости СевастополяАЗССевастопольКрымМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Когда в Судаке откроют набережную
16:51Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
16:40Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
16:34В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
16:27Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы
16:16Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:58Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост
15:47Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием
15:39В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
15:37Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы
15:33ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
15:21Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
15:10Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО
15:02В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных
14:50Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
14:37Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили
14:25ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд
14:17Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
14:08Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма
13:57Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
Лента новостейМолния