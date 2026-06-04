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В Севастополе прекратили свободную продажу бензина - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Севастополе прекратили свободную продажу бензина
В Севастополе прекратили свободную продажу бензина - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Севастополе прекратили свободную продажу бензина
В четверг, 4 июня, в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:26
2026-06-04T09:28
топливо
топливо в крыму
бензин
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В четверг, 4 июня, в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что продажа бензина в четверг будет производиться только по талонам.В Севастополе ночью отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в СевастополеСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
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РИА Новости Крым
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топливо, топливо в крыму, бензин, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе прекратили свободную продажу бензина

В Севастополе 4 июня бензина не будет в свободной продаже

09:26 04.06.2026 (обновлено: 09:28 04.06.2026)
 
© РИА Новости КрымПистолеты на заправке
Пистолеты на заправке - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В четверг, 4 июня, в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок "ТЭС" не будет", - написал он в своем канале в МАКС.

Губернатор добавил, что продажа бензина в четверг будет производиться только по талонам.
В Севастополе ночью отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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