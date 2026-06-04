https://crimea.ria.ru/20260604/v-sevastopole-prekratili-svobodnuyu-prodazhu-benzina-1156579212.html

В Севастополе прекратили свободную продажу бензина

В Севастополе прекратили свободную продажу бензина - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Севастополе прекратили свободную продажу бензина

В четверг, 4 июня, в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T09:26

2026-06-04T09:26

2026-06-04T09:28

топливо

топливо в крыму

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В четверг, 4 июня, в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС". Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что продажа бензина в четверг будет производиться только по талонам.В Севастополе ночью отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в СевастополеСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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