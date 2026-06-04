https://crimea.ria.ru/20260604/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1156513392.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T02:52

2026-06-04T02:52

2026-06-04T02:54

воздушная тревога в севастополе

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352547_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_338701ee59c912d00ba36dac852ac9fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Mакс.В Севастополе воздушную тревогу объявили в 22.08. Военные сбили более 20 дронов. В Республике Крым продолжается беспилотная опасность, работает ПВО.В Симферополе вечером 3 июля во время налета дронов ВСУ погибли три человека, ранены семеро. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260604/nalet-vsu-na-simferopol-troe-pogibli-i-semero-raneny---aksenov-1156573264.html

https://crimea.ria.ru/20260604/ataka-vsu-na-krym-nad-sevastopolem-unichtozheny-bolee-20-bespilotnikov-1156573502.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев