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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T02:52
2026-06-04T02:54
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Mакс.В Севастополе воздушную тревогу объявили в 22.08. Военные сбили более 20 дронов. В Республике Крым продолжается беспилотная опасность, работает ПВО.В Симферополе вечером 3 июля во время налета дронов ВСУ погибли три человека, ранены семеро. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260604/nalet-vsu-na-simferopol-troe-pogibli-i-semero-raneny---aksenov-1156573264.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

02:52 04.06.2026 (обновлено: 02:54 04.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Mакс.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
В Севастополе воздушную тревогу объявили в 22.08. Военные сбили более 20 дронов. В Республике Крым продолжается беспилотная опасность, работает ПВО.
В Симферополе вечером 3 июля во время налета дронов ВСУ погибли три человека, ранены семеро. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
Боец СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
01:52
Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
02:06
Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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Заголовок открываемого материала
02:52В Севастополе отменили воздушную тревогу
02:38Крымский мост перекрыт - что происходит
02:06Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
01:52Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
23:03Атака ВСУ на Севастополь - что известно
22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
22:15По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:51Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит
21:39Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
21:31Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
21:22В Крыму пересчитали пляжи к сезону
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20:31Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали
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