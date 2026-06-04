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В Севастополе арестован шпион СБУ

В Севастополе арестован шпион СБУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Севастополе арестован шпион СБУ

63-летний жители Севастополя передавал спецслужбам Украины сведения о российских военных. Как сообщает ФСБ России, злоумышленник задержан и может получить... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T08:11

2026-06-04T08:11

2026-06-04T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 63-летний жители Севастополя передавал спецслужбам Украины сведения о российских военных. Как сообщает ФСБ России, злоумышленник задержан и может получить пожизненный срок.По данным силовиков, злоумышленник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию передал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Также он планировал визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей.Уголовное дело открыто по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.*принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам КиеваКрымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флотеВ Крыму задержали двух шпионов Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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