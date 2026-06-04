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В Севастополе арестован шпион СБУ
В Севастополе арестован шпион СБУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Севастополе арестован шпион СБУ
63-летний жители Севастополя передавал спецслужбам Украины сведения о российских военных. Как сообщает ФСБ России, злоумышленник задержан и может получить... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T08:11
2026-06-04T08:11
2026-06-04T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 63-летний жители Севастополя передавал спецслужбам Украины сведения о российских военных. Как сообщает ФСБ России, злоумышленник задержан и может получить пожизненный срок.По данным силовиков, злоумышленник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию передал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Также он планировал визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей.Уголовное дело открыто по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.*принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам КиеваКрымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флотеВ Крыму задержали двух шпионов Киева
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, задержание диверсантов и шпионов
В Севастополе арестован шпион СБУ
В Севастополе шпиону СБУ грозит пожизненное за госизмену
08:11 04.06.2026 (обновлено: 08:13 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 63-летний жители Севастополя передавал спецслужбам Украины сведения о российских военных. Как сообщает ФСБ России, злоумышленник задержан и может получить пожизненный срок.
По данным силовиков, злоумышленник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию передал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Также он планировал визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. Подозреваемый подтвердил факт своей вербовки через интернет-мессенджер WhatsApp* и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой, а также сообщил об используемых каналах связи и выполнении заданий по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих", – проинформировали в ФСБ.
Уголовное дело открыто по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
*принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская
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