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В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии
В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии завершена на 98%. Об этом заявили в министерстве строительства и архитектуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:20
2026-06-04T10:20
дача стамболи
феодосия
реставрация
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
крым
новости крыма
реализация фцп в крыму и севастополе
архитектура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Реставрация дачи Стамболи в Феодосии завершена на 98%. Об этом заявили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.В настоящее время ведутся работы по реставрации паркета, дверей, росписи потолков. Проведен монтаж систем электроснабжения и слаботочных систем. Завершить работы планируют 15 июня, а ввести объект в эксплуатацию - в декабре 2026 года. Дача Стамболи сможет одновременно принимать до 12 посетителей."Дача Стамболи - уникальный памятник архитектуры, который должен сохранить свой исторический облик. Мы держим на контроле каждый этап реализации контракта, чтобы работы велись качественно и объект был своевременно готов к эксплуатации", — отметил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев.Работы выполняет компания "Климат Сервис". Заказчиком выступает Управление капитального строительства администрации Феодосии.Ранее сообщалось, что на объекте выполнено укрепление фундамента, реставрация грота, павильона и мраморных элементов, а также модернизация инженерных систем.Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 годуПамятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в КрымуВозрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
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РИА Новости Крым
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4.7
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дача стамболи, феодосия, реставрация, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крым, новости крыма, реализация фцп в крыму и севастополе, архитектура
В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии

Завершить реставрацию дачи Стамболи в Феодосии планируют 15 июня – Минстрой Крыма

10:20 04.06.2026
 
© Минстрой КрымаДача Стамболи
Дача Стамболи
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Реставрация дачи Стамболи в Феодосии завершена на 98%. Об этом заявили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.
"В Феодосии продолжается реставрация объекта культурного наследия конца XIX века - здания дачи Стамболи на проспекте Айвазовского. Строительная готовность - 98%", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время ведутся работы по реставрации паркета, дверей, росписи потолков. Проведен монтаж систем электроснабжения и слаботочных систем. Завершить работы планируют 15 июня, а ввести объект в эксплуатацию - в декабре 2026 года. Дача Стамболи сможет одновременно принимать до 12 посетителей.
"Дача Стамболи - уникальный памятник архитектуры, который должен сохранить свой исторический облик. Мы держим на контроле каждый этап реализации контракта, чтобы работы велись качественно и объект был своевременно готов к эксплуатации", — отметил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев.
© Минстрой КрымаДача Стамболи
Дача Стамболи
© Минстрой Крыма
Дача Стамболи
Работы выполняет компания "Климат Сервис". Заказчиком выступает Управление капитального строительства администрации Феодосии.
Ранее сообщалось, что на объекте выполнено укрепление фундамента, реставрация грота, павильона и мраморных элементов, а также модернизация инженерных систем.
Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.
В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
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Дача СтамболиФеодосияРеставрацияМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)КрымНовости КрымаРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеАрхитектура
 
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