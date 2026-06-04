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В Крыму в зону угрозы природных пожаров вошли 535 населенных пунктов

В Крыму в зону угрозы природных пожаров вошли 535 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Крыму в зону угрозы природных пожаров вошли 535 населенных пунктов

В Крыму из 1019 населенных пунктов 535 отнесены к категории находящихся под угрозой возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T07:07

2026-06-04T07:07

2026-06-04T07:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму из 1019 населенных пунктов 535 отнесены к категории находящихся под угрозой возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Так, если вблизи населенного пункта растут деревья, есть сухая растительность, то профильное ведомство через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, относит эти населенные пункты к определенной категории, пояснил он.Кроме того, он напомнил, что в Крыму в прошлом году произошло 3,5 тысячи пожаров, из них 65-70% – это пожары на открытых территориях. При этом, в 160 случаях существовала угроза перехода огня на ближайшие села и города. Как правило, такая угроза возникала тогда, когда ветровая нагрузка была повышена, до 15-20 м/с, и действовала чрезвычайная пожарная опасность, сказал он.При этом, по информации пресс-службы МЧС России по Республике Крым, в 2025 году было зарегистрировано 423 населенных пункта, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также 84 СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров.Также в МЧС напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напомнили спасатели.И отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделюВ Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байкахЛес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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