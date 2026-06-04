В Крыму трое туристок застряли в горах
В Крыму спасатели оказали помощь застрявшим на горе туристкам
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасатели оказали помощь застрявшим на горе туристкам
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь трем туристкам в районе горы Морчека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
"Ночью 3 мая поступила информация о том, что группа из трех туристов, спускаясь с плато Ай-Петри, сбились с тропы в районе горы Морчека и оказались на участке с сыпучим грунтом. В связи с темным временем суток самостоятельно спуститься не могут", - рассказали спасатели.
Группе помогли сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили туристок в безопасное место и доставили в Алупку. Медицинская помощь никому не потребовалась.
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасатели оказали помощь застрявшим на горе туристкам
© МЧС Республики Крым
В Крыму спасатели оказали помощь застрявшим на горе туристкам
Ранее сообщалось, что в Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды "Крым-Спас". Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала.
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