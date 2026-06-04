https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-troe-turistok-zastryali-v-gorakh-1156582533.html

В Крыму трое туристок застряли в горах

В Крыму трое туристок застряли в горах - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Крыму трое туристок застряли в горах

Крымские спасатели оказали помощь трем туристкам в районе горы Морчека. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T10:42

2026-06-04T10:42

2026-06-04T10:42

происшествия

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"крым-спас"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь трем туристкам в районе горы Морчека. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Группе помогли сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили туристок в безопасное место и доставили в Алупку. Медицинская помощь никому не потребовалась.Ранее сообщалось, что в Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды "Крым-Спас". Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеруАльпинист сорвался с горы под СевастополемНа мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ноги

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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