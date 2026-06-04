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В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуострову
В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуострову - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуострову
Крым избавится от угрозы ударов ВСУ только при полном уничтожении украинских нацистов, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:34
2026-06-04T09:34
2026-06-04T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Крым избавится от угрозы ударов ВСУ только при полном уничтожении украинских нацистов, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.В ночь на 4 июня ВСУ атаковали Крым. В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены.По словам Константинова, нацисты на Украине наносят удары по полуострову за то, что Крым в 2014 году стал частью России.Политик выразил соболезнования родным и близким погибших и высказал уверенность, что возмездие за преступления Киева неотвратимо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов РоссииУдар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
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РИА Новости Крым
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В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуострову
Ночная атака ВСУ на Крым – на полуострове призвали уничтожить украинских нацистов