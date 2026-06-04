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В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов
В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов
Движение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T08:40
2026-06-04T08:40
2026-06-04T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компанииО возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг также приостановили движение. Как сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановкиЖ/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажировЭлектрички в Крыму переходят на летний график
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РИА Новости Крым
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В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов
В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов
08:40 04.06.2026 (обновлено: 09:23 04.06.2026)