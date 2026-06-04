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В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов

В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов

Движение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T08:40

2026-06-04T08:40

2026-06-04T09:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение всех пригородных поездов в Крыму временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компанииО возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, в четверг также приостановили движение. Как сообщала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановкиЖ/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажировЭлектрички в Крыму переходят на летний график

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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