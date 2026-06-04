https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-prekratili-prodazhu-benzina-za-nalichnyy-raschet-1156596075.html

В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет

В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет

В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина на АЗС. Об этом сообщает глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:39

2026-06-04T15:39

2026-06-04T15:48

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина на АЗС. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. "Достигнута договоренность с операторами топливного рынка, что на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам", - пояснил он. Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. "В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно", - сказал он и отметил, что по этому вопросу власти Крыма координируют свои действия с губернатором Севастополя.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в СимферополеВ Севастополе прекратили свободную продажу бензинаСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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