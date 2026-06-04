https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-prekratili-prodazhu-benzina-za-nalichnyy-raschet-1156596075.html
В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина на АЗС. Об этом сообщает глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:39
2026-06-04T15:39
2026-06-04T15:48
бензин
азс
крым
новости крыма
топливо в крыму
топливо
сергей аксенов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_0:89:3152:1861_1920x0_80_0_0_45493c0105776eb6094ae113bd159904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина на АЗС. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. "Достигнута договоренность с операторами топливного рынка, что на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам", - пояснил он. Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. "В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно", - сказал он и отметил, что по этому вопросу власти Крыма координируют свои действия с губернатором Севастополя.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в СимферополеВ Севастополе прекратили свободную продажу бензинаСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_e1d7eafe4addc14b8387774e3d3d2c0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, азс, крым, новости крыма, топливо в крыму, топливо, сергей аксенов
В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет
15:39 04.06.2026 (обновлено: 15:48 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина на АЗС. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с ситуацией, возникшей из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове, принят ряд управленческих мер. Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет", - сказал он.
По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки.
"Достигнута договоренность с операторами топливного рынка, что на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам", - пояснил он.
Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме.
"В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно", - сказал он и отметил, что по этому вопросу власти Крыма координируют свои действия с губернатором Севастополя.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам
Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится
на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: