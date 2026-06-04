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В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей

В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей

В крымском поселке Коктебель на горе Клементьева планируется строительство Центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, объем инвестиций составит... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T13:04

2026-06-04T13:04

2026-06-04T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В крымском поселке Коктебель на горе Клементьева планируется строительство Центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Меморандум о реализации инвестпроекта подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.Также на ПМЭФ правительство Крыма подписало с инвестором меморандум о строительстве мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций оценивается в 8 миллиардов рублей.Кроме того, власти республики заключили еще два меморандума с компаниями – о создании современной туристической инфраструктуры, повышении качества отдыха и увеличение турпотока (объем инвестиций порядка 22 миллиардов рублей) и о создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк" (объем инвестиций не менее 120 миллиардов рублей).Накануне крымская делегация на ПМЭФ заключила меморандумы о строительстве мультиформатного рекреационного комплекса в Коктебеле, комплексном развитии территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторовИнвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФСевастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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