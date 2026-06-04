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В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей
В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей
В крымском поселке Коктебель на горе Клементьева планируется строительство Центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, объем инвестиций составит... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T13:04
2026-06-04T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В крымском поселке Коктебель на горе Клементьева планируется строительство Центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Меморандум о реализации инвестпроекта подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.Также на ПМЭФ правительство Крыма подписало с инвестором меморандум о строительстве мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций оценивается в 8 миллиардов рублей.Кроме того, власти республики заключили еще два меморандума с компаниями – о создании современной туристической инфраструктуры, повышении качества отдыха и увеличение турпотока (объем инвестиций порядка 22 миллиардов рублей) и о создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк" (объем инвестиций не менее 120 миллиардов рублей).Накануне крымская делегация на ПМЭФ заключила меморандумы о строительстве мультиформатного рекреационного комплекса в Коктебеле, комплексном развитии территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторовИнвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФСевастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин
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4.7
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новости крыма, крым, инвестиции, отдых в крыму, туризм в крыму
В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей

В Крыму на горе Клементьева создадут центр развития малой авиации и воздушных видов спорта

13:04 04.06.2026 (обновлено: 13:23 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники соревнований парапланеристов на фестивале "Восходящий поток" на горе Клементьева под Коктебелем в Крыму
Участники соревнований парапланеристов на фестивале Восходящий поток на горе Клементьева под Коктебелем в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В крымском поселке Коктебель на горе Клементьева планируется строительство Центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Меморандум о реализации инвестпроекта подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма.
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.
"Подписан меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта "Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева". Объем инвестиций – не менее 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Также на ПМЭФ правительство Крыма подписало с инвестором меморандум о строительстве мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций оценивается в 8 миллиардов рублей.
Кроме того, власти республики заключили еще два меморандума с компаниями – о создании современной туристической инфраструктуры, повышении качества отдыха и увеличение турпотока (объем инвестиций порядка 22 миллиардов рублей) и о создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк" (объем инвестиций не менее 120 миллиардов рублей).
Накануне крымская делегация на ПМЭФ заключила меморандумы о строительстве мультиформатного рекреационного комплекса в Коктебеле, комплексном развитии территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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