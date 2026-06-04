Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-obyavili-otboy-bespilotnoy-opasnosti--trevoga-deystvovala-vsyu-noch-1156558342.html
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности, тревога на полуострове действовала всю ночь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:20
2026-06-04T09:20
крым
срочные новости крыма
новости севастополя
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119807660_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_da976193460e13ea5b4fe2d10a8755d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности, тревога на полуострове действовала всю ночь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119807660_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_29c5e080f93956e2c5088f38e8ca55dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, новости севастополя, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, атаки всу
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь

Беспилотная опасность в Крыму отменена – тревога действовала всю ночь

09:20 04.06.2026
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукОблака на небе
Облака на небе
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности, тревога на полуострове действовала всю ночь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСрочные новости КрымаНовости СевастополяСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС РФ по Республике КрымАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь
09:20Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре
09:07В Запорожской области сорвана ротация ВСУ
08:52ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены
08:40В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов
08:21272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России
08:11В Севастополе арестован шпион СБУ
07:47Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности
07:07В Крыму в зону угрозы природных пожаров вошли 535 населенных пунктов
06:37Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
06:10Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение
02:52В Севастополе отменили воздушную тревогу
02:38Крымский мост перекрыт - что происходит
02:06Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
01:52Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены – Аксенов
00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
23:03Атака ВСУ на Севастополь - что известно
22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
Лента новостейМолния