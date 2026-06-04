https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-obyavili-otboy-bespilotnoy-opasnosti--trevoga-deystvovala-vsyu-noch-1156558342.html

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь

В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности, тревога на полуострове действовала всю ночь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T09:20

2026-06-04T09:20

2026-06-04T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности, тревога на полуострове действовала всю ночь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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