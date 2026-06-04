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В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда
В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда
В Крыму дистанционные мошенники получили условные сроки за хищение более пяти миллионов рублей у пенсионеров из Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T19:27
2026-06-04T19:27
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мошенничество
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму дистанционные мошенники получили условные сроки за хищение более пяти миллионов рублей у пенсионеров из Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По решению суда члены преступной группы приговорены к 3 годам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательными сроками на три года каждому, уточнили в ведомстве.Кроме того, гражданские иски прокуратуры района в интересах пенсионеров о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного мошенниками, удовлетворены, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублейМошенники активизировались перед Днем России"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке
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крым, мошенничество, уголовный кодекс, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма
В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда

В Симферополе мошенники получили условные сроки за хищение 5 миллионов у пенсионеров

19:27 04.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму дистанционные мошенники получили условные сроки за хищение более пяти миллионов рублей у пенсионеров из Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Трое подсудимых, являясь членами группы дистанционных мошенников, убедили пенсионеров, проживающих в городе Симферополе, под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет, передать им свои сбережения. Таким образом они завладели денежными средствами в размере более 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
По решению суда члены преступной группы приговорены к 3 годам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательными сроками на три года каждому, уточнили в ведомстве.
Кроме того, гражданские иски прокуратуры района в интересах пенсионеров о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного мошенниками, удовлетворены, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".
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