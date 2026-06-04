https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-aferisty-pokhitili-u-pensionerov-5-millionov-rubley--prigovor-suda-1156606811.html

В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда

В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда

В Крыму дистанционные мошенники получили условные сроки за хищение более пяти миллионов рублей у пенсионеров из Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T19:27

2026-06-04T19:27

2026-06-04T19:27

крым

мошенничество

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму дистанционные мошенники получили условные сроки за хищение более пяти миллионов рублей у пенсионеров из Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По решению суда члены преступной группы приговорены к 3 годам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательными сроками на три года каждому, уточнили в ведомстве.Кроме того, гражданские иски прокуратуры района в интересах пенсионеров о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного мошенниками, удовлетворены, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 36 миллионов рублей. Граждан вводили в заблуждение и лишали средств при помощи схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублейМошенники активизировались перед Днем России"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, уголовный кодекс, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма