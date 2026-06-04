https://crimea.ria.ru/20260604/v-kieve-snesli-pamyatnik-bulgakovu-1156602241.html

В Киеве снесли памятник Булгакову

В Киеве снесли памятник Булгакову - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Киеве снесли памятник Булгакову

В Киеве демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T17:23

2026-06-04T17:23

2026-06-04T17:23

михаил булгаков

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Киеве демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщают местные СМИ.Украинские Telegram-каналы в четверг опубликовали видео, как коммунальщики вывозят на грузовике обломки снесенного памятника, а также пустующего постамента.Решение о сносе памятника писателю в декабре 2025 года принял Киевсовет, посчитавший монумент "элементом пропаганды российской имперской политики".Памятник из бронзы был установлен в 2007 году на Андреевском спуске у дома №13 – так называемого "Дома Турбиных", где писатель жил в юности, когда учился в гимназии и университете. Он стал первым в мире памятником в честь Булгакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "декоммунизировал" улицы в Чернобыле Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил булгаков, киев, памятники, новости, украина, декоммунизация, культура, литература, общество