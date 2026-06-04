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В Киеве снесли памятник Булгакову
В Киеве снесли памятник Булгакову - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Киеве снесли памятник Булгакову
В Киеве демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:23
2026-06-04T17:23
2026-06-04T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Киеве демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщают местные СМИ.Украинские Telegram-каналы в четверг опубликовали видео, как коммунальщики вывозят на грузовике обломки снесенного памятника, а также пустующего постамента.Решение о сносе памятника писателю в декабре 2025 года принял Киевсовет, посчитавший монумент "элементом пропаганды российской имперской политики".Памятник из бронзы был установлен в 2007 году на Андреевском спуске у дома №13 – так называемого "Дома Турбиных", где писатель жил в юности, когда учился в гимназии и университете. Он стал первым в мире памятником в честь Булгакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "декоммунизировал" улицы в Чернобыле Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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михаил булгаков, киев, памятники, новости, украина, декоммунизация, культура, литература, общество
В Киеве снесли памятник Булгакову
В Киеве демонтировали памятник Булгакову на Андреевском спуске
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Киеве демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщают местные СМИ.
Украинские Telegram-каналы в четверг опубликовали видео, как коммунальщики вывозят на грузовике обломки снесенного памятника, а также пустующего постамента.
Решение о сносе памятника писателю в декабре 2025 года принял Киевсовет, посчитавший монумент "элементом пропаганды российской имперской политики".
Памятник из бронзы был установлен в 2007 году на Андреевском спуске у дома №13 – так называемого "Дома Турбиных", где писатель жил в юности, когда учился в гимназии и университете. Он стал первым в мире памятником в честь Булгакова.
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