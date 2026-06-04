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В Киеве пригрозили Лукашенко - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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В Киеве пригрозили Лукашенко
В Киеве пригрозили Лукашенко - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Киеве пригрозили Лукашенко
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил убийством президенту Белоруссии Александру Лукашенко. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T13:16
2026-06-04T13:16
михаил подоляк
украина
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил убийством президенту Белоруссии Александру Лукашенко."Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии… ему (Лукашенко – ред.) было бы желательно сегодня просто молчать", - цитируют Подоляка украинские СМИ.Нардеп Алексей Гончаренко*, комментируя это заявление, призвал Подоляка "заканчивать этот чушпанский цирк"."В чем проблема таких людей? В том, что сражались они никогда. И за свои слова научились отвечать только в телевизоре. Кто будет разбираться с Лукашенко? Подоляк? Или мобилизованный украинец, которого засунули в бусик, потом на БЗВП (базовую общевойсковую подготовку) и потом скажут, что нужно воевать за честь и достоинство Михаила Подоляка?", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии. Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского".Позже Зеленский заявил, что Киев определил 500 целей в Белоруссии для возможных ударов. Лукашенко в ответ заявил, что у Минска есть одна "очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Белоруссии". Угрозы Зеленского белорусский лидер назвал "болтовней".*внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распад Украины ничто не остановит - Медведев Готовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии Зеленский в своем цинизме превзошел даже путчистов 2014 года – Захарова
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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михаил подоляк, украина, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, новости
В Киеве пригрозили Лукашенко

Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил Лукашенко

13:16 04.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил убийством президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
"Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии… ему (Лукашенко – ред.) было бы желательно сегодня просто молчать", - цитируют Подоляка украинские СМИ.
Нардеп Алексей Гончаренко*, комментируя это заявление, призвал Подоляка "заканчивать этот чушпанский цирк".
"В чем проблема таких людей? В том, что сражались они никогда. И за свои слова научились отвечать только в телевизоре. Кто будет разбираться с Лукашенко? Подоляк? Или мобилизованный украинец, которого засунули в бусик, потом на БЗВП (базовую общевойсковую подготовку) и потом скажут, что нужно воевать за честь и достоинство Михаила Подоляка?", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии. Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского".
Позже Зеленский заявил, что Киев определил 500 целей в Белоруссии для возможных ударов. Лукашенко в ответ заявил, что у Минска есть одна "очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Белоруссии". Угрозы Зеленского белорусский лидер назвал "болтовней".
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Михаил ПодолякУкраинаПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияНовости
 
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