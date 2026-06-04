Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/v-feodosii-ustranili-avariyu-na-vodovode---kogda-dadut-vodu-1156604409.html
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T18:01
2026-06-04T18:01
феодосия
вода крыма
вода в крыму
жкх крыма и севастополя
отключение воды в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156604150_0:36:675:415_1920x0_80_0_0_d125e9ebf66b4c8dabb9994df0a2ab0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Днем в четверг в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек в городе остались без воды. В связи с аварийным ограничением водоснабжения абонентов прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан.Полное восстановление водоснабжения планируется ориентировочно утром 5 июня.На предприятии уточнили, что коммунальщики провели откачку воды, частично демонтировали стенку колодца, изготовили заглушку диаметром 150 мм. На месте работали 11 специалистов и 5 единиц спецтехники. При этом ремонтные работы затрудняли высоковольтные кабели и газопровод среднего давления, расположенные в зоне аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156604150_37:0:637:450_1920x0_80_0_0_eb9b62e405fe13e2affef6ce360b742d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, вода крыма, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду

В Феодосии устранили аварию на городском водоводе

18:01 04.06.2026
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт водовода
Ремонт водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
Днем в четверг в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек в городе остались без воды. В связи с аварийным ограничением водоснабжения абонентов прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан.
"Порыв на пересечении улиц Чкалова и Степаняна на городском водоводе диаметром 530 мм устранен. Началось постепенное заполнение системы", - говорится в сообщении.
Полное восстановление водоснабжения планируется ориентировочно утром 5 июня.
На предприятии уточнили, что коммунальщики провели откачку воды, частично демонтировали стенку колодца, изготовили заглушку диаметром 150 мм. На месте работали 11 специалистов и 5 единиц спецтехники. При этом ремонтные работы затрудняли высоковольтные кабели и газопровод среднего давления, расположенные в зоне аварии.
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт водовода
Ремонт водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Ремонт водовода
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФеодосияВода КрымаВода в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяОтключение воды в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем
18:15На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты
18:01В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
17:56300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
17:48На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
17:39Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов
17:23В Киеве снесли памятник Булгакову
17:17Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину
17:04Когда в Судаке откроют набережную
16:51Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
16:40Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
16:34В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
16:27Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы
16:16Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:58Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост
15:47Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием
15:39В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
15:37Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы
15:33ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
15:21Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
Лента новостейМолния