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В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T18:01
2026-06-04T18:01
2026-06-04T18:01
феодосия
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вода в крыму
жкх крыма и севастополя
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Днем в четверг в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек в городе остались без воды. В связи с аварийным ограничением водоснабжения абонентов прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан.Полное восстановление водоснабжения планируется ориентировочно утром 5 июня.На предприятии уточнили, что коммунальщики провели откачку воды, частично демонтировали стенку колодца, изготовили заглушку диаметром 150 мм. На месте работали 11 специалистов и 5 единиц спецтехники. При этом ремонтные работы затрудняли высоковольтные кабели и газопровод среднего давления, расположенные в зоне аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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феодосия, вода крыма, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму
В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
В Феодосии устранили аварию на городском водоводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
Днем в четверг в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек в городе остались без воды. В связи с аварийным ограничением водоснабжения абонентов прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан.
"Порыв на пересечении улиц Чкалова и Степаняна на городском водоводе диаметром 530 мм устранен. Началось постепенное заполнение системы", - говорится в сообщении.
Полное восстановление водоснабжения планируется ориентировочно утром 5 июня.
На предприятии уточнили, что коммунальщики провели откачку воды, частично демонтировали стенку колодца, изготовили заглушку диаметром 150 мм. На месте работали 11 специалистов и 5 единиц спецтехники. При этом ремонтные работы затрудняли высоковольтные кабели и газопровод среднего давления, расположенные в зоне аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.