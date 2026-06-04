https://crimea.ria.ru/20260604/v-feodosii-ustranili-avariyu-na-vodovode---kogda-dadut-vodu-1156604409.html

В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду

В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду

В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T18:01

2026-06-04T18:01

2026-06-04T18:01

феодосия

вода крыма

вода в крыму

жкх крыма и севастополя

отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии устранили аварию на городском водоводе, специалисты приступили к заполнению системы. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Днем в четверг в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек в городе остались без воды. В связи с аварийным ограничением водоснабжения абонентов прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан.Полное восстановление водоснабжения планируется ориентировочно утром 5 июня.На предприятии уточнили, что коммунальщики провели откачку воды, частично демонтировали стенку колодца, изготовили заглушку диаметром 150 мм. На месте работали 11 специалистов и 5 единиц спецтехники. При этом ремонтные работы затрудняли высоковольтные кабели и газопровод среднего давления, расположенные в зоне аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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