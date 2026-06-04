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В Феодосии около 13 тысяч человек остались без воды
В Феодосии около 13 тысяч человек остались без воды - РИА Новости Крым, 04.06.2026
В Феодосии около 13 тысяч человек остались без воды
В Феодосии в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек остались без воды в четверг, 4 июня. Работы проводятся по улицам Чкалова и Степаняна, сообщили... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T12:02
2026-06-04T12:02
2026-06-04T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек остались без воды в четверг, 4 июня. Работы проводятся по улицам Чкалова и Степаняна, сообщили на предприятии "Вода Крыма".Уточняется, что без воды остались: улицы Крымская, Вересаева, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, бульвар Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер. Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, пер. Строительный, пер. Крестьянский, пер. Красный, пер. Танкистов, пер. Водопроводный, пер. Консервный, пер. 2-й Сельский, пер. Клубный, улицы 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, улицы Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского, п. Северный, улица Железнодорожная, Черноморская набережная, улица Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, улица Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, улицы Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, улицы Народная, 1-й - 4-й Степной проезд, улица Клементьевская, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Феодосии около 13 тысяч человек остались без воды
Порядка 13 тысяч жителей Феодосии остались без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в связи с аварийными работами около 13 тысяч человек остались без воды в четверг, 4 июня. Работы проводятся по улицам Чкалова и Степаняна, сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"С 11:00 ориентировочно до 18:00 ️будет произведено понижение давления, что повлечет частичное либо полное отсутствие водоснабжения", - рассказали в компании.
Уточняется, что без воды остались: улицы Крымская, Вересаева, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, бульвар Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер. Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, пер. Строительный, пер. Крестьянский, пер. Красный, пер. Танкистов, пер. Водопроводный, пер. Консервный, пер. 2-й Сельский, пер. Клубный, улицы 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, улицы Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского, п. Северный, улица Железнодорожная, Черноморская набережная, улица Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, улица Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, улицы Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, улицы Народная, 1-й - 4-й Степной проезд, улица Клементьевская, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга".
"Полное восстановление водоснабжения ориентировочно во второй половине дня 5 июня", - добавили в "Воде Крыма".
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