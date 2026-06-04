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В ДТП под Симферополем погиб 14-летний подросток

В ДТП под Симферополем погиб 14-летний подросток - РИА Новости Крым, 04.06.2026

В ДТП под Симферополем погиб 14-летний подросток

В Симферопольском районе Крыма в результате ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T12:41

2026-06-04T12:41

2026-06-04T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в результате ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла в среду, 3 июня, в 21:20 вблизи села Урожайного. Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с электросамокатом Kugoo под управлением 14-летнего подростка, который двигался со стороны села Солнечное и поворачивал в сторону квартала Ана-Юрт.Как уточнили в Следкоме Крыма, 25-летний водитель не имел прав управления транспортным средством. ДТП произошло при маневре обгона. Руководитель ГСУ Следкома РФ по Крыму Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадалиВ Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТПЗа неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали

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2026

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