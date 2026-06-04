https://crimea.ria.ru/20260604/udar-vsu-po-simferopolyu--organizovana-goryachaya-liniya-dlya-postradavshikh-1156575035.html

Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших

Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших

Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T06:37

2026-06-04T06:37

2026-06-04T07:00

крым

срочные новости крыма

прокуратура республики крым

горячая линия

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство.Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, отметили в ведомстве. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов.При атаке ВСУ на Крым в ночь на 4 июня в Симферополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Беспилотная опасность была объявлена в Крыму накануне в 20:20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные отражали атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, прокуратура республики крым, горячая линия, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым