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Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T06:37
2026-06-04T07:00
крым
срочные новости крыма
прокуратура республики крым
горячая линия
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство.Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, отметили в ведомстве. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов.При атаке ВСУ на Крым в ночь на 4 июня в Симферополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Беспилотная опасность была объявлена в Крыму накануне в 20:20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные отражали атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, прокуратура республики крым, горячая линия, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших

После удара ВСУ по Симферополю прокуратура Крыма организовала горячую линию помощи

06:37 04.06.2026 (обновлено: 07:00 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство.
"В Республике Крым прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара по объектам Симферополя, в результате которого есть погибшие и пострадавшие", – сказано в сообщении прокуратуры РК в МАКС.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, отметили в ведомстве. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов.
"Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08", – проинформировали в прокуратуре.
При атаке ВСУ на Крым в ночь на 4 июня в Симферополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Беспилотная опасность была объявлена в Крыму накануне в 20:20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные отражали атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.
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Заголовок открываемого материала
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06:37Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
06:10Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение
02:52В Севастополе отменили воздушную тревогу
02:38Крымский мост перекрыт - что происходит
02:06Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
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00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
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22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
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22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
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