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Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T06:37
2026-06-04T06:37
2026-06-04T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Республиканской прокуратурой организована горячая линия помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Симферополю, сообщает надзорное ведомство.Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, отметили в ведомстве. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов.При атаке ВСУ на Крым в ночь на 4 июня в Симферополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Беспилотная опасность была объявлена в Крыму накануне в 20:20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные отражали атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, срочные новости крыма, прокуратура республики крым, горячая линия, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
После удара ВСУ по Симферополю прокуратура Крыма организовала горячую линию помощи
06:37 04.06.2026 (обновлено: 07:00 04.06.2026)