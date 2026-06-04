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Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T00:01
2026-06-04T00:01
2026-06-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +26…28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +23…28, в горах +17…22, - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +26…28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +5.
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