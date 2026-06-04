https://crimea.ria.ru/20260604/svodki-s-fronta-kiev-poteryal-bolee-1400-boevikov-v-zone-svo-1156592372.html

Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО

Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:10

2026-06-04T15:10

2026-06-04T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1420 боевиков, 15 бронемашин, 10 артиллерийских орудий и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял 205 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили 195 боевиков, две боевые бронемашины и 11 автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах трех населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима потеряли убитыми и ранеными до 165 солдат и офицеров, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. Формированиям противника потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 430 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 50 военных ВСУ, три автомобиля и две станции РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиТанкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской областиСтрашные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика