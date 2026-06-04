Рейтинг@Mail.ru
Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/svodki-s-fronta-kiev-poteryal-bolee-1400-boevikov-v-zone-svo-1156592372.html
Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО
Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО
Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:10
2026-06-04T15:10
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156591870_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00ea59a1b4b927586fc86f9ae6164c7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1420 боевиков, 15 бронемашин, 10 артиллерийских орудий и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял 205 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили 195 боевиков, две боевые бронемашины и 11 автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах трех населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима потеряли убитыми и ранеными до 165 солдат и офицеров, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. Формированиям противника потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 430 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 50 военных ВСУ, три автомобиля и две станции РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиТанкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской областиСтрашные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156591870_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_d73cb253b37824c48c6c068781b310cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО

Новости СВО - Киев лишился 1420 боевиков за сутки по всей линии фронта

15:10 04.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1420 боевиков, 15 бронемашин, 10 артиллерийских орудий и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял 205 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили 195 боевиков, две боевые бронемашины и 11 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны РФ на 4 июня 2026 годаСводка Минобороны РФ на 4 июня 2026 года
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах трех населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима потеряли убитыми и ранеными до 165 солдат и офицеров, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. Формированиям противника потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 430 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 50 военных ВСУ, три автомобиля и две станции РЭБ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области
Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:33ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
15:21Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
15:10Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО
15:02В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных
14:50Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
14:37Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили
14:25ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд
14:17Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
14:08Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма
13:57Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
13:45Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК
13:33Трое пострадавших при атаке ВСУ на Крым в тяжелом состоянии - Лантратова
13:16В Киеве пригрозили Лукашенко
13:04В Крыму построят центр воздушных видов спорта за 1 миллиард рублей
12:48Поезд Феодосия – Москва уйдет с опозданием: что с ж/д сообщением сейчас
12:41В ДТП под Симферополем погиб 14-летний подросток
12:31ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре
12:26ВТБ: рынок сбережений вырастет в этом году на 10%
12:16ВСУ бьют по гражданским и больницам в Херсонской области – есть погибший
12:02В Феодосии около 13 тысяч человек остались без воды
Лента новостейМолния