https://crimea.ria.ru/20260604/stavki-ochen-vysoki-vsu-s-polya-boya-perekhodit-na-terakty-1156604909.html

"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходит на теракты

"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходит на теракты - РИА Новости Крым, 04.06.2026

"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходит на теракты

Руководство Украины по команде западных спонсоров усиливает террор мирного населения России, поскольку наша страна выигрывает специальную военную операцию. Об... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T21:36

2026-06-04T21:36

2026-06-04T21:36

украина

нато

россия

мнения

владимир шаповалов

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156541863_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2263c861141ba5c0c1601334a4b8433c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Руководство Украины по команде западных спонсоров усиливает террор мирного населения России, поскольку наша страна выигрывает специальную военную операцию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, отметив, что террор как аргумент слабого и безнравственного врага взят им на вооружение как последняя надежда переломить ход СВО.По словам Шаповалова, в настоящий момент очевидно, что Россия "выигрывает специальную военную операцию, и никакие пропагандистские усилия Запада, которые надувают "мощь" ВСУ, никакие заявления западных лидеров и ухищрения киевского режима не могут скрыть этот факт"."Российские войска уже в Рай-Александровке, завершается освобождение Константиновки, и близки бои за главные символы русской весны в Донбассе – Славянск и Краматорск... Уже идут активно боевые действия в Харьковской области и Днепропетровской... Все эти факты и та мощь российской армии, которую мы демонстрируем в том числе применением "Орешника", свидетельствуют о том, что Россия побеждает", – сказал Шаповалов.Ставки очень высоки для всех, подчеркнул он. Для России, по словам эксперта, в украинском конфликте решается, по сути, экзистенциальный вопрос."То есть это вопрос жизни и смерти, вопрос будущего. Мы обязаны победить в этом военном конфликте... Так же важен этот вопрос, но в совершенно другой плоскости, для Запада, который поставил очень много ресурсов на уничтожение России, но они не сработали на данный момент, и это серьезный сигнал к фиаско западного мира. Ставки велики, и они повышаются", – сказал политолог.Доверие жителей западных стран к их элитам падает, политика антироссийских санкций обрушает сами же европейские экономики. И на фоне всего этого, откровенно проигрывая на поле боя в гибридной войне, которую продолжают руками Украины, западная коалиция не только все активнее милитаризируется и разбрасывается воинственными заявлениями, но и идет на крайности, о которых еще недавно было трудно и помыслить – на террор в отношении мирных людей в России, добавил эксперт.Цель врага – она же и его последняя надежда на свою победу – дискредитировать российскую власть и посеять панику в обществе, поскольку растущие жертвы среди гражданского населения – это всегда тяжелый удар по коллективному сознанию, сказал эксперт."То есть нет превосходства на поле боя – попробуем психологически давить на Россию, россиян такого рода ударами", – объясняет логику Шаповалов.Тот факт, что противник идет на такие меры, доказывает, что "террор – аргумент слабого: тот, кто проигрывает, совершает теракты", но есть еще одно очень важное условие, добавил политолог."Ведь Советский Союз, например, в самые тяжелые периоды – в 1941-м под Москвой, в 1942-м под Сталинградом, – он же не совершал теракты в отношении немецкого гражданского населения. Или в отношении японского гражданского населения в 1945-м. Почему? Потому что террор – это оружие слабых, но еще и тех, кто абсолютно лишен нравственной основы. То есть людей бесчеловечных, антигуманных в своем сознании, для которых погибшие гражданские – это лишь аргумент в войне", – сказал он.Ранее политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что террор ВСУ и их западных кураторов в отношении мирных людей в России, который усиливается с каждым днем, способно остановить только одно – объявление Украины страной-террористом, что означает изменение стратегии и тактики действий РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ в Старобельске Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям "Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, россия, мнения, владимир шаповалов, новости сво