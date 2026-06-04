Рейтинг@Mail.ru
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/stantsiya-dzhankoy-stanovitsya-tekhnicheskoy---poezda-sleduet-novym-marshrutom--1156600435.html
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T16:40
2026-06-04T16:46
крым
новости крыма
джанкой
атаки всу на крым
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155779401_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b0de9074caf98277080e2a7dfb776c30.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10. Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд на станциях Симферополь, Евпатория, Владиславовка. Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии. Все вопросы по сложившейся ситуации можно задать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.2 июня железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260602/zhd-stantsiya-v-dzhankoe-zakryta-dlya-posadki-vysadki-passazhirov-1156508281.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155779401_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_ebaf61e0c3907836b0aebe7554030b32.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, джанкой, атаки всу на крым, гранд сервис экспресс, поезд "таврия"
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом

Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом

16:40 04.06.2026 (обновлено: 16:46 04.06.2026)
 
© ЮППКВокзал города Джанкой
Вокзал города Джанкой
© ЮППК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"По решению владельца инфраструктуры станция Джанкой становится технической. Сегодня, 4 июня, и в последующие даты поезда "Таврия" будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная", - говорится в сообщении.

Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10.
"Все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе", - проинформировали в компании.
Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд на станциях Симферополь, Евпатория, Владиславовка. Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии.
Все вопросы по сложившейся ситуации можно задать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
2 июня железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.
Железнодорожный вокзал Джанкоя - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
2 июня, 08:15
Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаДжанкойАтаки ВСУ на КрымГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Когда в Судаке откроют набережную
16:51Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
16:40Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
16:34В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
16:27Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы
16:16Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:58Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост
15:47Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием
15:39В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
15:37Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы
15:33ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
15:21Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
15:10Сводки с фронта: Киев потерял более 1400 боевиков в зоне СВО
15:02В Ялте и Севастополе будет громко из-за учений военных
14:50Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
14:37Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили
14:25ВСУ атаковали следующий из Луганска поезд
14:17Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
14:08Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма
13:57Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
Лента новостейМолния