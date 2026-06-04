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Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T16:40
2026-06-04T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10. Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд на станциях Симферополь, Евпатория, Владиславовка. Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии. Все вопросы по сложившейся ситуации можно задать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.2 июня железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
16:40 04.06.2026 (обновлено: 16:46 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"По решению владельца инфраструктуры станция Джанкой становится технической. Сегодня, 4 июня, и в последующие даты поезда "Таврия" будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная", - говорится в сообщении.
Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10.
"Все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе", - проинформировали в компании.
Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд на станциях Симферополь, Евпатория, Владиславовка. Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии.
Все вопросы по сложившейся ситуации можно задать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
2 июня железнодорожную станцию Джанкой закрыли
для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.
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