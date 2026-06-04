https://crimea.ria.ru/20260604/stantsiya-dzhankoy-stanovitsya-tekhnicheskoy---poezda-sleduet-novym-marshrutom--1156600435.html

Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом

Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом

Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T16:40

2026-06-04T16:40

2026-06-04T16:46

крым

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джанкой

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поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следует новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10. Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд на станциях Симферополь, Евпатория, Владиславовка. Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии. Все вопросы по сложившейся ситуации можно задать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.2 июня железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260602/zhd-stantsiya-v-dzhankoe-zakryta-dlya-posadki-vysadki-passazhirov-1156508281.html

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джанкой

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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