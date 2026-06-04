https://crimea.ria.ru/20260604/sroki-vosstanovleniya-nazvat-nevozmozhno-energodar-polnostyu-obestochen-udarami-vsu-1156585185.html

Сроки восстановления назвать невозможно: Энергодар полностью обесточен ударами ВСУ

Сроки восстановления назвать невозможно: Энергодар полностью обесточен ударами ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Сроки восстановления назвать невозможно: Энергодар полностью обесточен ударами ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен из-за ночных ударов ВСУ по энергообъектам региона, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T11:50

2026-06-04T11:50

2026-06-04T12:07

новости

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

электроэнергия

электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен из-за ночных ударов ВСУ по энергообъектам региона, сообщил глава города Максим Пухов.На данный момент точные сроки восстановления назвать невозможно, поскольку слишком высок риск повторных ударов и скрытых повреждений сетей, добавил Пухов.По словам мэра, критическая инфраструктура запитана через резервные источники питания. Энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения электроэнергией жителей города.В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что получили от Запорожской АЭС уведомление об интенсивном обстреле, которому подверглась расположенная поблизости от ЗАЭС Запорожская теплоэлектростанция. Распределительное устройство этой ТЭС помогает обеспечивать подачу электроэнергии на ЗАЭС.Отмечается, что в настоящий момент линия электропередачи остается подключенной. "По имеющейся информации, сотрудники ЗТЭС в настоящее время находятся в укрытиях из-за атаки", – добавили в МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭСВСУ ударили по роддому и МКД в Энергодаре

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии