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Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом

Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего они арендуют жилье на... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T11:12

2026-06-04T11:12

2026-06-04T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего они арендуют жилье на полуострове на 9 ночей. Такую статистику РИА Новости Крым привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Уточняется, что на однокомнатные квартиры приходится 32% бронирований, на двухкомнатные – 31%, на студии – 30%.При этом, по данным аналитиков, в основном в Крыму гости бронируют жилье на 9 ночей, а проживать планируют втроем в квартирах и вчетвером в загородных домах.Крым также вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от всех дорогих бронирований, а спрос на такую недвижимость по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в 2,5 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животнымиВ Севастополе предложение аренды жилья выросло на 49%В Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора раза

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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