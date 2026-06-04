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Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом
Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего они арендуют жилье на... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего они арендуют жилье на полуострове на 9 ночей. Такую статистику РИА Новости Крым привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Уточняется, что на однокомнатные квартиры приходится 32% бронирований, на двухкомнатные – 31%, на студии – 30%.При этом, по данным аналитиков, в основном в Крыму гости бронируют жилье на 9 ночей, а проживать планируют втроем в квартирах и вчетвером в загородных домах.Крым также вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от всех дорогих бронирований, а спрос на такую недвижимость по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в 2,5 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животнымиВ Севастополе предложение аренды жилья выросло на 49%В Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора раза
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крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, авито
Сниму жилье в Крыму: какие варианты выбирают россияне этим летом

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались в топе у туристов – исследование

11:12 04.06.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПокупка недвижимости
Покупка недвижимости - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму оказались самыми востребованными для летних бронирований у россиян, при этом чаще всего они арендуют жилье на полуострове на 9 ночей. Такую статистику РИА Новости Крым привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.
"Активнее всего в Крыму россияне арендуют однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также студии. В сегменте загородного жилья самыми востребованными форматами стали дома – 73% бронирований, коттеджи – 13% и таунхаусы – 9%", – проинформировал Салахов.
Уточняется, что на однокомнатные квартиры приходится 32% бронирований, на двухкомнатные – 31%, на студии – 30%.
При этом, по данным аналитиков, в основном в Крыму гости бронируют жилье на 9 ночей, а проживать планируют втроем в квартирах и вчетвером в загородных домах.
"Средняя глубина бронирования выросла на 30 дней по сравнению с летом 2025 года и составила 120 дней до поездки. Туристы начинают подготовку к отпуску за несколько месяцев, чтобы заранее выбрать лучшие варианты размещения по выгодной цене, особенно в популярных курортных локациях", – констатирует руководитель направления.
Крым также вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от всех дорогих бронирований, а спрос на такую недвижимость по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в 2,5 раза.
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