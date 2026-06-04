https://crimea.ria.ru/20260604/smertnost-na-dorogakh-snizilas-na-5---glava-rosavtodora-1156584292.html

Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора

Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора

Смертность на дорогах России снизилась на 5% по итогам 2025 года. Об этом доложил руководитель Росавтодора Роман Новиков в ходе встречи с премьер-министром... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T11:30

2026-06-04T11:30

2026-06-04T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Смертность на дорогах России снизилась на 5% по итогам 2025 года. Об этом доложил руководитель Росавтодора Роман Новиков в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Новиков отметил, что Росавтодор уверенно движется к достижению поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по снижению смертности в 1,5 раза к 2030 году.Также руководитель Росавтодора рассказал, что сейчас разрабатывается модуль, который позволит с помощью нейросетей выявлять очаги аварийности и повышать безопасность на российских дорогах.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся новые дорожные знакиПутин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора разаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, россия, росавтодор, новости, статистика