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Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора
Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора
Смертность на дорогах России снизилась на 5% по итогам 2025 года. Об этом доложил руководитель Росавтодора Роман Новиков в ходе встречи с премьер-министром... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T11:30
2026-06-04T11:30
2026-06-04T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Смертность на дорогах России снизилась на 5% по итогам 2025 года. Об этом доложил руководитель Росавтодора Роман Новиков в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Новиков отметил, что Росавтодор уверенно движется к достижению поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по снижению смертности в 1,5 раза к 2030 году.Также руководитель Росавтодора рассказал, что сейчас разрабатывается модуль, который позволит с помощью нейросетей выявлять очаги аварийности и повышать безопасность на российских дорогах.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся новые дорожные знакиПутин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора разаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дтп, россия, росавтодор, новости, статистика
Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава Росавтодора
За год смертность на дорогах России снизилась на 5% - глава Росавтодора