https://crimea.ria.ru/20260604/sledil-za-voennymi-i-ikh-semyami-v-krymu-zaderzhali-sevastopoltsa-za-gosizmenu-1156581416.html

Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену

Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену

В Крыму задержали севастопольца за передачу Киеву данных о военных и членах их семей. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T10:11

2026-06-04T10:11

2026-06-04T10:11

крым

новости крыма

севастополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

задержание диверсантов и шпионов в крыму

шпионаж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержали севастопольца за передачу Киеву данных о военных и членах их семей. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали фигуранта. Он подтвердил факт своей вербовки через WhatsApp и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой, а также сообщил о выполнении заданий по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина заключен под стражу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестован шпион СБУСледил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, шпионаж