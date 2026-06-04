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Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену
Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену
В Крыму задержали севастопольца за передачу Киеву данных о военных и членах их семей. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:11
2026-06-04T10:11
2026-06-04T10:11
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
задержание диверсантов и шпионов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержали севастопольца за передачу Киеву данных о военных и членах их семей. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали фигуранта. Он подтвердил факт своей вербовки через WhatsApp и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой, а также сообщил о выполнении заданий по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина заключен под стражу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестован шпион СБУСледил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
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крым, новости крыма, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, шпионаж
Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену
В Крыму задержали севастопольца за передачу Киеву данных о военных и членах их семей